Таких людей часто называют душой компании или прирожденными лидерами. Им часто приписывают природное обаяние и считают, что они с рождения наделены харизмой.
Про таких людей обычно говорят, что они открытые и доброжелательные. Они не ищут специально внимания или одобрения, вместо этого проявляют дружелюбие, вежливость, понимание.
Они общительны, и у них хорошо развит навык коммуникации. У них обычно много друзей и знакомых в разных сферах. Быть в центре внимания для них естественно, поэтому они чувствуют себя комфортно даже с незнакомцами. Практически всегда могут поддержать разговор, вовремя пошутить, при этом никого не обидеть и не оскорбить.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
- Разные ученые проводили исследования, в которых просили участников описать, по каким критериям они оценивают понравившихся им людей. Большинство опрошенных говорили о позитиве, искренности, человечности — о качествах, которые не связаны с умом или физической привлекательностью. Но связаны с эмоциональным интеллектом. А это то, что можно тренировать и прокачивать каждый день, — рассказал психолог Валерий Гут.
8 привычек всеобщих любимчиков
По словам Валерия Гута, умению производить приятное впечатление можно научиться. Тем более что общественное признание — важная составляющая психологического здоровья.
Психолог рассказал, как обычно ведут себя люди, которые всем нравятся.
1. Транслируют любовь к себе и окружающим
Любовь к себе запускает внутренний генератор красоты, а любовь к окружающим усиливает полноту жизни. Об этом говорит психолог и философ Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить». Он описывает любовь как непрерывный акт и отношение не только к одному определенному человеку, а ко всему миру. Когда люди по-настоящему влюблены, они проявляют заботу, интерес, познание, выражают чувства ради самообновления и самообогащения.
2. Реализовывают себя
Они соотносят свою деятельность с универсальными ценностями и рассматривают ее гораздо шире рамок определенного момента. Лень оголяет худшие качества человека, поэтому они всегда чем-то заняты и не ограничивают свой круг деятельности только работой.
3. Не зацикливаются на своих и чужих недостатках
Они знают о них, замечают и поэтому в своем поведении, планировании жизни учитывают их, а не пускаются в самоуничижение. Недостатки на то и недостатки, что если чего-то недостает, как говорил врач-психотерапевт Владимир Леви, значит, надо добавлять. И не надо их любить и оберегать.
4. Контролируют свои эмоции
Они отделяют эмоции от мыслей и не позволяют первым управлять своим состоянием. В трудных ситуациях меняют стратегии коммуникации. Они справляются со стрессом конструктивно. Не разрешают себе впадать в панику, уныние или агрессию, вместо этого — довольно быстро ищут пути решения проблемы. Проявляют гибкость и не позволяют трудностям сломать их.
5. Шутят и смеются
Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.
6. Ведут себя естественно, легко и непринужденно
Если надо что-то сделать — они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.
7. Уделяют особое внимание общению
Их коммуникации чисты, и этим они привлекают окружающих. Они соблюдают определенные правила при общении с другими людьми:
не перебивают,
всегда обращаются по имени,
не критикуют,
смотрят в глаза, а не в телефон,
задают четкие вопросы и внимательно слушают,
говорят комплименты,
улыбаются,
уважительно относятся к своему собеседнику.
8. Вариативны в своем восприятии
Они не делят людей, их поступки на хорошие и плохие. Они смотрят на человека и обстоятельства с разных сторон и относятся ко всему спокойно.
Кстати
Недавно исследователи Университета Северной Каролины выяснили, что есть одна черта характера, которая может сделать человека всеобщим любимчиком.
Согласно их выводам, проявление человеком чувства сострадания и доброты буквально «околдовывает» окружающих. Причем речь не только о проявлении сочувствия, жалости, а об эмпатии, понимании без осуждения, искреннего интереса к человеку.
По словам профессора психологии Университета Айовы Евы К. Клонен, людей биологически привлекают те, кто проявляет к ним интерес и сострадание. Все дело в том, что каждый из нас без исключения хочет, чтобы его любили и понимали.
Как научиться привычкам
- Чтобы нравиться окружающим, нужно работать над собой и развивать необходимые для этого качества. Ходить в музеи, выезжать на природу, посещать красивые места. Если окружить себя красотой, прекрасные образы начнут определенным образом влиять на ваше состояние, приводя его в порядок. Стоит ограничить общение с токсичными людьми, заводить новые знакомства. Постепенно начнет формироваться динамическая красота, личностная сила, которые и будут создавать ту харизму, которой сложно противостоять. Так работает механизм зеркальных нейронов: окружающие будут всегда притягиваться к человеку, который горит своим делом, — объясняет Валерий Гут.
Психолог советует посмотреть на привычки как на возможность изменить свою собственную жизнь. И что важно — для этого совсем не обязательно сразу внедрять десятки новых привычек. Научно доказано: если мы вводим хотя бы одну совершенно новую привычку, вся система внутри нас начинает меняться в лучшую сторону. В этот момент происходит маленькое чудо — появляется энергия для формирования следующих привычек.
- Есть распространенное мнение, что для формирования новой привычки нужен 21 день. В ходе одного из исследований ученые выяснили, что на самом деле человеку в среднем необходимо около двух месяцев. А более или менее закрепляется привычка только за 90 дней — это при условии, что повторяющиеся действия вы выполняете с удовольствием, — заверил наш эксперт.
Можно даже попробовать поменять не всю привычку целиком, а только ее часть, какой-нибудь определенный процесс. Например, если в момент, когда вы злитесь, вы всегда берете в руки телефон или включаете сериал, попробуйте заменить это на что-то полезное. Например, в следующий раз в момент злости сходите на прогулку или приберитесь в квартире.