8 привычек всеобщих любимчиков

По словам Валерия Гута, умению производить приятное впечатление можно научиться. Тем более что общественное признание — важная составляющая психологического здоровья.

Психолог рассказал, как обычно ведут себя люди, которые всем нравятся.

1. Транслируют любовь к себе и окружающим

Любовь к себе запускает внутренний генератор красоты, а любовь к окружающим усиливает полноту жизни. Об этом говорит психолог и философ Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить». Он описывает любовь как непрерывный акт и отношение не только к одному определенному человеку, а ко всему миру. Когда люди по-настоящему влюблены, они проявляют заботу, интерес, познание, выражают чувства ради самообновления и самообогащения.

2. Реализовывают себя

Они соотносят свою деятельность с универсальными ценностями и рассматривают ее гораздо шире рамок определенного момента. Лень оголяет худшие качества человека, поэтому они всегда чем-то заняты и не ограничивают свой круг деятельности только работой.

3. Не зацикливаются на своих и чужих недостатках

Они знают о них, замечают и поэтому в своем поведении, планировании жизни учитывают их, а не пускаются в самоуничижение. Недостатки на то и недостатки, что если чего-то недостает, как говорил врач-психотерапевт Владимир Леви, значит, надо добавлять. И не надо их любить и оберегать.

4. Контролируют свои эмоции

Они отделяют эмоции от мыслей и не позволяют первым управлять своим состоянием. В трудных ситуациях меняют стратегии коммуникации. Они справляются со стрессом конструктивно. Не разрешают себе впадать в панику, уныние или агрессию, вместо этого — довольно быстро ищут пути решения проблемы. Проявляют гибкость и не позволяют трудностям сломать их.

5. Шутят и смеются

Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.

6. Ведут себя естественно, легко и непринужденно

Если надо что-то сделать — они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.

7. Уделяют особое внимание общению

Их коммуникации чисты, и этим они привлекают окружающих. Они соблюдают определенные правила при общении с другими людьми:

не перебивают,

всегда обращаются по имени,

не критикуют,

смотрят в глаза, а не в телефон,

задают четкие вопросы и внимательно слушают,

говорят комплименты,

улыбаются,

уважительно относятся к своему собеседнику.

8. Вариативны в своем восприятии

Они не делят людей, их поступки на хорошие и плохие. Они смотрят на человека и обстоятельства с разных сторон и относятся ко всему спокойно.