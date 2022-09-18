Как отмечает врач-офтальмолог Валерия Смирнова, в первую очередь нужно внимательно относиться к тому, что вы мажете на глаза или под глаза:

- К выбору косметики для лица и особенно глаз следует подходить ответственно: отдавать предпочтение средствам гипоаллергенным, не содержащим большого количества отдушек. Выбирайте гипоаллергенные серии косметических средств или средства офтальмокосметики, — поясняет врач.

Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы:

- Нежелательно попадание масляных средств на линзу, поэтому лучше пользоваться косметикой для глаз на водной основе, — подчеркивает Смирнова.