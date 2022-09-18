Как много времени в день вы тратите на макияж и уход за собой? В самом желании хорошо выглядеть ничего плохого нет. Однако некоторые косметические привычки могут представлять серьезную опасность. И речь тут даже не о том, как косметика может испортить кожу. На самом деле очень многие баночки и флакончики могут представлять опасность для зрения — если использовать их неправильно.
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
Как отмечает врач-офтальмолог Валерия Смирнова, в первую очередь нужно внимательно относиться к тому, что вы мажете на глаза или под глаза:
- К выбору косметики для лица и особенно глаз следует подходить ответственно: отдавать предпочтение средствам гипоаллергенным, не содержащим большого количества отдушек. Выбирайте гипоаллергенные серии косметических средств или средства офтальмокосметики, — поясняет врач.
Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы:
- Нежелательно попадание масляных средств на линзу, поэтому лучше пользоваться косметикой для глаз на водной основе, — подчеркивает Смирнова.
Так что обладателям линз придется отказаться от средств для демакияжа с маслом в составе. Это значит, что также придется попрощаться с ультрастойкой косметикой.
Впрочем, есть и другие нюансы для дам, вынужденных носить линзы:
- С осторожностью используйте рассыпчатые, сухие продукты и аэрозоли. Мелкие частички этих средств могут оседать на поверхности линзы, попадать под нее.
Наносите макияж после надевания мягких контактных линз. В случае использования жестких газопроницаемых линз — сначала следует нанести макияж, затем надеть линзы.
Смывать макияж и умываться в том и другом случае следует после снятия линз.
Если в процессе нанесения макияжа в глаз попали частицы косметики и вызывают дискомфорт, то следует промыть глаз увлажняющими каплями или другим офтальмологическим раствором, снять линзу и обратиться к офтальмологу, если дискомфорт сохраняется, — пояснила Смирнова.
Кроме того, если вы носите линзы, то безопасной для вас будет только определенная тушь, объясняет офтальмолог:
- Если вы регулярно используете капли для глаз — лучше использовать водостойкую тушь, которая при закапывании не будет загрязнять поверхность контактных линз.
Кстати, если вы любитель ярких макияжей с акцентом на глазах и без выразительных стрелок на улицу не выходите, не удивляйтесь, что со здоровьем могут начаться проблемы:
- Нельзя наносить макияж на ресничный край век и слизистую. Это мешает работе мейбомиевых желез в толще века и может провоцировать их воспаление и синдром сухого глаза, — поясняет врач.
Наконец, если вы насмотрелись видео от звезд в жанре «Что в моей сумочке?» и тоже захотели непременно купить ультрапопулярные капли для отбеливания глаз, лучше не делайте этого:
- В последние годы особенно у молодых девушек популярны капли, использующиеся для отбеливания белков глаз. Обратите внимание, что частое использование таких капель нарушает кровоснабжение тканей глаза и может приводить к серьезным осложнениям. Воздержитесь от использования таких капель, особенно на постоянной основе, — резюмировала офтальмолог.