Бархатный сезон: куда нельзя ехать в отпуск аллергикам

Конечно, планировать отпуск нужно заранее всегда, но если речь идет об аллергиках — задача становится еще более сложной. Это касается как взрослых, так и детей, поскольку нужно подобрать такое место, где можно максимально обезопасить себя (или ребенка) от возможных обострений аллергии и тяжелых реакций.
Особенно сложно это при наличии поллиноза — аллергии к пыльце растений. Хотя определенные трудности могут возникать при атопическом дерматите, бронхиальной астме, пищевой аллергии и других формах. Артем Батин, ведущий аллерголог-иммунолог Euromed Kids рассказал «Доктору Питеру» о том, как выбрать места, подходящий временной период и на какие нюансы обратить внимание при бронировании.
Нужно правильно выбрать место
Если человек склонен к аллергии на пыльцу деревьев и трав, следует выбирать регион для отпуска с учетом сезонности цветения растений в этом месте. В средней полосе России люди часто имеют реакцию на цветение березы, которое начинается в конце апреля и продолжается около месяца. Это время лучше всего провести в южных регионах. Например, в Анапе, где концентрация пыльцы березы минимальна.
В Краснодарском крае люди с аллергией на сорные травы могут отдыхать только в первой половине лета. В августе-сентябре там цветут амброзия, полынь и лебеда.
А вот на морском побережье можно отдохнуть летом людям с аллергией на любые виды пыльцы. Это связано с тем, что рядом с водой поллинация (концентрация пыльцы) невысокая.
Не стоит рассматривать в качестве места для летнего отдыха Кавказ, Сибирь и Забайкалье — в степи количество пыльцы достаточно высокое.
Если на коже постоянно воспаление
Детям и взрослым с атопическим дерматитом полезно провести время в приморских регионах. Часто к ремиссии аллергии приводят купания в море, солнечные и воздушные ванны, а также лечение грязью из анапских источников.
Не стоит отказываться от поездок на море людям, имеющими реакцию на солнце, из-за опасения появления фотодерматоза или крапивницы. Просто нужно правильно принимать солнечные ванны. Для этого не следует оставлять ребенка или самому находиться под палящими лучами с 11 часов утра до 4 часов дня. В это время солнце не будет полезным даже здоровым людям.
Желательно проводить эти часы в тени, а в остальное время давать коже постепенно адаптироваться к солнцу. В первые дни сеансы следует ограничивать четвертью часа, постепенно увеличивая продолжительность нахождения человека на солнце. При этом следует внимательно наблюдать за реакцией организма.
Как аллергику выбрать гостиницу (отель)?
Родителям ребенка, страдающего аллергией, или взрослым аллергикам следует рассмотреть следующие варианты:
Нет животных. Если человек имеет аллергию на шерсть кошек, собак, лошадей, кроликов, птиц и т.д., следует отказаться от заселения в гостиницу с зоопарком.
Имеется медицинская база. У аллергика в любой момент может обостриться патология, в гостинице должен быть медик, который сможет грамотно оказать всю необходимую помощь.
Не лишними будут и оздоровительные процедуры, которые можно пройти в месте отдыха. Например, посетить соляную пещеру, пройти курсы лазеротерапии, циркуляционного душа, массажа.
Гостиница должна работать круглогодично и быть достаточно новой. В старых отелях, открывающихся только на время курортного сезона — не лучший вариант отдыха для людей, имеющих проблемы с органами дыхания. На стенах может быть грибок, а за плинтусами скапливаться пыль, часто вызывающая у аллергиков приступы удушья.
Качественное постельное белье. Детям-аллергикам, да и взрослым тоже, не рекомендуется спать на постельном белье из ненатуральных материалов. В то же время подушка и одеяло не должны быть набиты органикой: пухом, пером птицы или шерстью животных.
Нет ковров и минимум (а лучше полное отсутствие) мягкой мебели. В этих аксессуарах интерьера часто скапливается пыль, которая может спровоцировать реакции.
Наличие диетического стола. Людям, страдающим аллергией, важно самостоятельно выбирать себе блюда. Идеально, если в гостинице есть шведский стол с диетической линией питания. При выборе блюд людям с поллинозом важно не забывать про перекрестную аллергию и знать, какие продукты человеку употреблять не желательно.
Что взять с собой в отпуск?
Собираясь на отдых, следует взять с собой лекарства, которые взрослому или ребенку прописал доктор. Среди них должен быть антигистаминный препарат, который поможет при любом типе аллергии. Если человек страдает поллинозом, в дорожную аптечку кладут капли для носа и глаз. Астматикам могут пригодиться ингаляторы и противоастматические препараты.
Аллергику лучше не выходить на улицу без нанесения на кожу крема с фактором защиты от 50 SPF и головного убора, а водные процедуры (по возможности) лучше принимать закрытом купальном костюме.
Что делать, если случился аллергический приступ?
В первую очередь следует вызвать врача (скорую помощь), а до его прихода дать антигистаминный препарат, а астматикам еще и ингаляцию лекарства, в прописанной врачом дозировке.
При аллергии на продукты питания или укус насекомого может появиться отек Квинке. В этом случае следует как можно быстрее ввести гормональный препарат и сразу же обратиться к врачу — даже если симптомы удалось снять самостоятельно.