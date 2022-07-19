Бархатный сезон: куда нельзя ехать в отпуск аллергикам

Нужно правильно выбрать место

Если человек склонен к аллергии на пыльцу деревьев и трав, следует выбирать регион для отпуска с учетом сезонности цветения растений в этом месте. В средней полосе России люди часто имеют реакцию на цветение березы, которое начинается в конце апреля и продолжается около месяца. Это время лучше всего провести в южных регионах. Например, в Анапе, где концентрация пыльцы березы минимальна.

В Краснодарском крае люди с аллергией на сорные травы могут отдыхать только в первой половине лета. В августе-сентябре там цветут амброзия, полынь и лебеда.

А вот на морском побережье можно отдохнуть летом людям с аллергией на любые виды пыльцы. Это связано с тем, что рядом с водой поллинация (концентрация пыльцы) невысокая.