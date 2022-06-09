Как аллергику ужиться в одном доме с кошкой: 5 важных правил

Прежде всего, нужно понимать, что аллергия может развиться на что угодно и появление в доме кошки может быть совпадением. Поэтому не торопитесь сразу отдавать любимца. Но и отрицать факт возникновения реакций, если кошка живет в доме уже давно — тоже нельзя. Хотя и нечасто, но такие ситуации случаются, причем, неважно — какой породы ваш котик. Аллергия бывает даже на животных, полностью лишенных шерсти.

Многие из аллергиков готовы страдать, испытывать неприятные симптомы аллергии, но расстаться с любимым котом или кошкой — не могут. Насколько безопасно такое соседство и как решить проблему, если человек не может отдать животное в добрые руки, «Доктор Питер» разбирался с врачом-педиатром, аллергологом-иммунологом клиники Евромед Кидс Артемом Батиным.