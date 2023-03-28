6 заблуждений о холестерине, в которые мы продолжаем верить до сих пор

О холестерине принято говорить как об абсолютном зле, но вообще-то он есть во всех клетках нашего организма. Большую часть этого вещества синтезирует тело, около 30% поступает к нам с едой. Совсем без холестерина прожить невозможно.

Но если в вашем теле холестерина слишком много, то он может соединяться с другими веществами и превращаться в бляшки. Как итог — ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания. По оценкам экспертов ВОЗ, повышенный уровень холестерина ежегодно становится причиной 2,6 миллиона смертей.

Поэтому знания о холестерине могут спасти вам жизнь. Разберем несколько фактов, которые должен знать каждый.