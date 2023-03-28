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6 заблуждений о холестерине, в которые мы продолжаем верить до сих пор

Чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов до глубокой старости, важно следить за уровнем холестерина в крови. Это актуально для женщин и мужчин любого возраста.

3 апреля 2023
Стоит ли принимать статины
Источник:
IStockphoto

О холестерине принято говорить как об абсолютном зле, но вообще-то он есть во всех клетках нашего организма. Большую часть этого вещества синтезирует тело, около 30% поступает к нам с едой. Совсем без холестерина прожить невозможно.

Но если в вашем теле холестерина слишком много, то он может соединяться с другими веществами и превращаться в бляшки. Как итог — ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания. По оценкам экспертов ВОЗ, повышенный уровень холестерина ежегодно становится причиной 2,6 миллиона смертей.

Поэтому знания о холестерине могут спасти вам жизнь. Разберем несколько фактов, которые должен знать каждый.

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Холестерин — это плохо

За транспортировку холестерина отвечают липопротеины. Липопротеины низкой плотности переносят это вещество из печени в клетку. И такой холестерин называют «плохим»: высокий уровень ЛПНП в крови увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А вот липопротеины высокой плотности (ЛПВП) считают «хорошим» холестерином. Их роль — транспортировать холестерин обратно в печень, после чего он выводится из тела человека. Тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается.

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У худых не бывает высокого уровня холестерина

Есть мнение, будто повышенный холестерин бывает только при ожирении. Однако не только вес влияет на количество холестерина в теле, поэтому даже у худого человека могут быть проблемы. Вот какие еще факторы могут повлиять на уровень холестерина:

  • генетическая предрасположенность;

  • курение и алкоголь;

  • уровень стресса;

  • прием препаратов;

  • уровень физической активности;

  • состояние щитовидной железы.

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Высокий холестерин можно почувствовать

Вы можете даже не догадываться о том, что ваши сосуды и сердце под угрозой. Симптомы повышенного холестерина появляются уже на этапе, когда бляшки закупорили сосуды и влияют на работу сердца. Поэтому врачи советуют периодически сдавать анализ крови и проверять себя.

Чтобы снизить холестерин, надо стать вегетарианцем

Несмотря на то что холестерин есть в продуктах животного происхождения, избегать их совсем не стоит. Говядина, например, богата железом, а в йогурте, сыре и твороге есть белок и кальций.

Лучше минимизировать продукты с большим количеством насыщенного жира: выпечку, блюда во фритюре. И есть побольше свежих овощей, фруктов, бобов, орехов и семян.

И яиц, кстати, избегать тоже не надо. В умеренных количествах, как выяснили китайские ученые, они, наоборот, помогают снизить уровень вредного холестерина.

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Высокий холестерин — проблема пожилых

Высокий уровень холестерина может быть у человека любого возраста. Поэтому и обследования стоит проходить всем, даже людям моложе 40 лет. Определение уровня общего холестерина в крови проводят во время диспансеризации уже в 18-39 лет. Более того, нарушения липидного обмена встречаются и у детей — так бывает при некоторых болезнях или при плохой наследственности.

Также высокий уровень холестерина может быть у людей любого пола. Более того, у женщин есть ряд своих причин, почему может скакать этот параметр: беременность, грудное вскармливание, гормональные изменения, менопауза.

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Холестерин понизят только лекарства

Главный способ профилактики высокого уровня холестерина — здоровый образ жизни. Сбалансированный рацион, спорт, отказ от вредных привычек помогут поддерживать здоровье. Если все это не помогает, тогда врачи могут прописать лекарства, сообщают эксперты Роспотребнадзора.

Автор текста:Дарья Гапионок
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