Три способа снизить холестерин в крови

Лишь небольшая часть холестерина попадает к нам с пищей, а все остальное вырабатывается клетками организма. Означает ли это, что с помощью одних только лекарств, подавляющих синтез холестерина, мы можем избежать атеросклероза и гарантировать себе долгую и счастливую жизнь?

Оказывается, все не так просто. «Доктор Питер» вместе с кардиологом Константином Крулевым вспомнил, как решалась проблема лечения атеросклероза в те относительно недавние времена, когда врачи уже знали об опасных свойствах холестерина, но лекарств для борьбы с ним еще не существовало.