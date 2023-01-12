Три способа снизить холестерин в крови
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Лишь небольшая часть холестерина попадает к нам с пищей, а все остальное вырабатывается клетками организма. Означает ли это, что с помощью одних только лекарств, подавляющих синтез холестерина, мы можем избежать атеросклероза и гарантировать себе долгую и счастливую жизнь?

Оказывается, все не так просто. «Доктор Питер» вместе с кардиологом Константином Крулевым вспомнил, как решалась проблема лечения атеросклероза в те относительно недавние времена, когда врачи уже знали об опасных свойствах холестерина, но лекарств для борьбы с ним еще не существовало.

Константин Крулев
Константин Крулев
кардиология

Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

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Финский путь

В середине ХХ века Финляндия занимала лидирующие позиции в мире по сердечно-сосудистой заболеваемости. Ситуация была катастрофическая — и без того небольшое население этой северной страны стремительно уменьшалось из-за ранней смертности от инфарктов и инсультов.

В начале 1970-х годов финское правительство приняло проект по борьбе с атеросклерозом. Сначала его внедрили только в одном регионе этой страны —  Северной Карелии, где заболеваемость была особенно высокой. Первые же результаты были настолько впечатляющими, что вскоре проект действовал во всей Финляндии.

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Рост сосудистых заболеваний был признан эпидемией. Следовательно, для борьбы с ней нужны были мероприятия, охватывающие все слои населения. В средствах массовой информации людей информировали о факторах риска сосудистых заболеваний. Основной упор делался на:

  • контроль артериального давления (лекарства уже существовали и были доступны);

  • отказ от курения;

  • а также пересмотр пищевых привычек, ведущих к росту уровня холестерина в крови.

Конечно, пропагандировались физкультура, бессолевая диета и отказ от употребления алкоголя.

Проект не ограничивался одной лишь пропагандой. Были выделены огромные средства на переориентацию выпуска фермерской продукции. Страна, веками производившая мясные и молочные продукты, начала выращивать все больше овощей и масличных культур. В итоге потребление овощей выросло в 3 раза, а растительного масла — в 22 раза.

Потребление мясных продуктов снизилось в 2 раза, а сливочного масла — в 12 раз. Интересный факт: до начала действия проекта 80% финнов имели привычку намазывать хлеб маслом. Сейчас так поступают лишь 5% жителей этой страны, а остальные едят хлеб без масла. Снижение потребления продуктов, богатых холестерином, привело к стойкому снижению этого показателя в крови.

Как это  повлияло на сердечно-сосудистую смертность

За 40 лет существования проекта она снизилась в 7 раз! Повторим — этого удалось добиться без лекарств, только изменением образа жизни и отказом от вредных привычек. Здоровый образ жизни повлиял не только на сердечно-сосудистую смертность — выяснилось, что действие его более многогранно. Те же самые мероприятия снизили, например, смертность от онкологических заболеваний в Финляндии в 3 раза.

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Какой вывод можно сделать из этого опыта?

Прежде всего надо четко понимать, что никакие таблетки не обладают столь мощным действием на заболеваемость и смертность, как отказ от вредных привычек, соблюдение диеты и занятия спортом.  Да, эти мероприятия снижают холестерин не настолько интенсивно, как лекарства. Но польза от них в конечном итоге достаточно велика.

В России такой проект пока, к сожалению, отсутствует, но каждый из нас способен модифицировать свой образ жизни, увеличив тем самым собственные шансы на долгую и здоровую жизнь. Это, конечно, не значит, что нужно всем срочно переходить на вегетарианство, достаточно начать с малого.

4 совета по снижению холестерина

Доктор Крулев предлагает начать снижение холестерина со следующих полезных советов.

  1. Постарайтесь употреблять хотя бы немного меньше мяса и молочных продуктов, увеличив долю в рационе рыбы и овощей. Ограничьте употребление алкоголя.

  2. Попробуйте заниматься ходьбой хотя бы 40 минут в день — такая нагрузка достоверно уменьшает сердечно-сосудистый риск. Надо приобрести полезную привычку контролировать количество пройденных за сутки шагов с помощью фитнес-браслета или даже обычного смартфона. Существуют научные данные, что 8–9 тысяч шагов в сутки препятствуют прогрессированию атеросклероза. 

  3. Про курение, думаю, говорить излишне. В конце концов, о вреде курения написано на каждой пачке, что можно добавить к этой неоспоримой истине?

  4. Ну и все же не откладывайте поход к врачу.

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Чем поможет специалист

Сейчас медицина располагает эффективными лекарствами для снижения холестерина. Возможности, которыми сейчас обладают врачи, могли бы показаться фантастическими еще несколько десятков лет назад. А сейчас уже никто не удивляется, что можно снизить холестерин до нормы даже людям с тяжелым генетически обусловленным его повышением.

Кстати, тем, кто страдает так называемой семейной гиперхолестеринемией, при которой уровень холестерина обычно в разы превышает норму, физические нагрузки тоже полезны. Об отказе от лекарств речь, конечно, не идет, но прием препаратов, снижающих холестерин, — не повод отвергать немедикаментозную профилактику.

Алена Парецкая