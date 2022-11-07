5 причин подниматься на цыпочки каждый день

Согласно теории традиционной китайской медицины, в пальцах ног, пятках, икрах, внутренней поверхности бедер проходят три меридиана Инь — они включают меридиан печени, меридиан селезенки и меридиан почек. Регулярное поднимание пятки может стимулировать три меридиана стопы, гармонизируя энергию Ци тела и кровь.

Итак, по словам китайских экспертов, достаточно всего 10 минут в день подниматься на цыпочки, чтобы получить полезный эффект . И не один. Это упражнение помогает

1. Снять усталость

Хотя ходьба на цыпочках кажется простой, на самом деле она задействует сразу мышцы ног и голеностопные суставы. А это помогает улучшить кровообращение в ногах, предотвращая варикозное расширение вен и помогая снять физическую усталость.

2. Уменьшить дискомфорт в пояснице

Люди, долго ведущие сидячий образ жизни, неизбежно сутулятся из-за неправильного положения тела. Регулярный подъем с пятки на носочки помогает улучшить осанку и облегчить боль в спине.

3. Предотвратить боли в суставах

В положении сидя кровообращение вокруг суставов замедляется, скорость обмена веществ в организме уменьшается на 50 процентов, а мышечная активность ног снижается фактически до нуля. Регулярный подъем на носочки хорошо влияет на профилактику варикозного расширения вен ног , способствует стабильности голеностопного сустава и предотвращает боль в суставах.

4. Защитить сердце и сосуды

Подъем на цыпочки может способствовать оттоку крови в ногах, а также снабжению миокарда достаточным количеством кислорода и защите сердечно-сосудистой системы.

5. Стимулировать подошвенную фасцию

При длительном стоянии и подъеме в гору может возникать подошвенный фасциит (заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями подошвенной фасции. — Прим. ред.), из-за которого начинает болеть пятка. Ходьба на цыпочках помогает оттоку крови в подошвах ног и может облегчить болевые ощущения в пятке.