По словам китайских специалистов, простая привычка вставать на цыпочки хотя бы на 10 минут в день может принести немалую пользу для здоровья. При этом как метод сохранения здоровья ходьба на цыпочках используется еще с давних времен — не менее 800 лет.
Недавнее исследование ученых Хьюстонского университета также показало пользу сидения на носочках для здоровья. Как
Когда участники научного эксперимента выполняли действия на тренировку этой мышцы, уровень местного окислительного метаболизма у них повышался, в результате чего они не чувствовали усталости в течение нескольких часов. Авторы работы пришли к выводу, что благодаря сокращению камбаловидной мышцы в организме происходят следующие изменения:
снижается уровень липопротеинов очень низкой плотности и повышается скорость окисления углеводов и жиров;
после приема пищи улучшается толерантность к глюкозе, снижается выработка инсулина и риск развития гиперинсулинемии;
при длительной физической активности ускоряется окислительный метаболизм;
растет общий расход энергии организма, при этом остается неизменным расход гликогена (он служит резервом глюкозы — источником энергии при мышечном сокращении. — Прим. ред.);
увеличивается скорость окисления углеводов во время теста на толерантность к глюкозе.
5 причин подниматься на цыпочки каждый день
Согласно теории традиционной китайской медицины, в пальцах ног, пятках, икрах, внутренней поверхности бедер проходят три меридиана Инь — они включают меридиан печени, меридиан селезенки и меридиан почек. Регулярное поднимание пятки может стимулировать три меридиана стопы, гармонизируя энергию Ци тела и кровь.
Итак, по словам китайских экспертов, достаточно всего 10 минут в день подниматься на цыпочки, чтобы получить полезный эффект. И не один. Это упражнение помогает
1. Снять усталость
Хотя ходьба на цыпочках кажется простой, на самом деле она задействует сразу мышцы ног и голеностопные суставы. А это помогает улучшить кровообращение в ногах, предотвращая варикозное расширение вен и помогая снять физическую усталость.
2. Уменьшить дискомфорт в пояснице
Люди, долго ведущие сидячий образ жизни, неизбежно сутулятся из-за неправильного положения тела. Регулярный подъем с пятки на носочки помогает улучшить осанку и облегчить боль в спине.
3. Предотвратить боли в суставах
В положении сидя кровообращение вокруг суставов замедляется, скорость обмена веществ в организме уменьшается на 50 процентов, а мышечная активность ног снижается фактически до нуля. Регулярный подъем на носочки хорошо влияет на профилактику варикозного расширения вен ног, способствует стабильности голеностопного сустава и предотвращает боль в суставах.
4. Защитить сердце и сосуды
Подъем на цыпочки может способствовать оттоку крови в ногах, а также снабжению миокарда достаточным количеством кислорода и защите сердечно-сосудистой системы.
5. Стимулировать подошвенную фасцию
При длительном стоянии и подъеме в гору может возникать подошвенный фасциит (заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями подошвенной фасции. — Прим. ред.), из-за которого начинает болеть пятка. Ходьба на цыпочках помогает оттоку крови в подошвах ног и может облегчить болевые ощущения в пятке.
Как правильно делать упражнение
По словам специалистов, при выполнении такого упражнения важно соблюдать некоторые правила.
Встаньте прямо, сведя ноги вместе, и положите руки по бокам. Затем медленно встаньте на пальцы ног и расслабьтесь, а потом медленно опуститесь стопы вниз, поставив их целиком на землю.
Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, могут выполнять упражнение даже сидя. Для этого надо взяться обеими руками за спинку стула, поставить ноги вместе, поднять стопы на носочки, подержать их в таком положении, а потом опустить пятки вниз. Для укрепления икроножных мышц повторите действие несколько раз.
Пройдитесь на цыпочках 30-50 шагов, затем сделайте перерыв и после повторите упражнение. Желательно выполнить его в несколько заходов, пока не почувствуете себя комфортно и расслабленно. Главное, не переусердствуйте.