Вот почему людям с повышенным давлением надо каждый день съедать по одному банану

Гипертонию, пожалуй, можно отнести к самым распространенным заболеваниям во всем мире. От него страдают как молодые, так и пожилые люди. А где высокое давление, там и проблемы с сердцем. Если не контролировать гипертонию, то можно заработать гипертонический криз — это уже очень серьезно, без помощи врача не обойтись.

Один из самых простых способов защитить свое сердце — это пересмотреть ежедневный рацион. Следите, чтобы в нем было как можно меньше соли, кофеина и спиртного — они разрушают сердечно-сосудистую систему.

Поддержать ее работу могут:

калий;

магний;

витамины группы В.