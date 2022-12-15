Вот почему людям с повышенным давлением надо каждый день съедать по одному банану
Здоровое сердце — залог хорошего самочувствия и долголетия. Как защитить один из самых трудолюбивых органов в организме? Есть простой, но очень действенный способ.
15 декабря 2022
Гипертонию, пожалуй, можно отнести к самым распространенным заболеваниям во всем мире. От него страдают как молодые, так и пожилые люди. А где высокое давление, там и проблемы с сердцем. Если не контролировать гипертонию, то можно заработать гипертонический криз — это уже очень серьезно, без помощи врача не обойтись.
Один из самых простых способов защитить свое сердце — это пересмотреть ежедневный рацион. Следите, чтобы в нем было как можно меньше соли, кофеина и спиртного — они разрушают сердечно-сосудистую систему.
Поддержать ее работу могут:
калий;
магний;
витамины группы В.
Все эти элементы в солидных количествах присутствуют в популярном фрукте — банане. Поэтому, если вы приучите себя съедать по 1 банану в день, то уже существенно снизите риск возникновения гипертонии и болезней сердца.
— Бананы не только питательны, но и богаты калием и клетчаткой, что снижает риск высокого артериального давления и сердечных заболеваний. Калий является ключевым минералом, снижающим давление, плюс он помогает сбалансировать количество натрия в организме, — цитирует британское издание Express эксперта по здоровому питанию Шона Уилкинсона.
Слова эксперта подтверждают и европейские ученые. Они провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале European Heart Journal. Команда проанализировала данные 24 тысяч человек. Участники заполнили анкету о своих привычках, а затем ученые измерили их артериальное давление и взяли мочу на анализ. Выяснилось, что чем больше калия было в организме, тем ниже были цифры на тонометре. Любопытно, что такая закономерность была выявлена только у женщин. У мужчин же связи не установлено. Однако это не отменяет того, что бананы одинаково полезны как для мужчин, так и для женщин.
Помогают кишечнику.Ученые доказали, что бананы содержат так называемый резистентный крахмал. Известно, что сам по себе крахмал не очень полезен и его стоит ограничивать в рационе. Но резистентный устойчив к воздействию пищеварительных соков и помогает вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, играющие крайне важную роль для поддержания здоровья толстого кишечника.
Способствуют похудению. Хоть банан и вполне «весомый» по калориям, он может помочь контролировать вес, поскольку в нем содержатся антиоксиданты и клетчатка, замедляющая пищеварение и заставляющая нас дольше чувствовать сытость.
Выводят лишнюю соль из организма. За это надо благодарить калий: именно он помогает избавлять от натрия. «Пересол» может привести к отекам, стать причиной повышения давления, головной боли.