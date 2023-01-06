Люди с этой группой крови чаще всего страдают от инсульта, выяснили ученые Университета Мэриленда

Человек рождается с определенной группой крови, ее не в силах изменить ни наука, ни самая серьезная болезнь. Врачи давно твердят: каждый из нас должен знать свою группу крови и резус-фактор. Это крайне важно, ведь если человеку перелить кровь с чужеродными для него антигенами, иммунная система начнет с ними бороться, возникнет реакция отторжения. Антигены присутствуют на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец.
Какие бывают группы крови
Первая группа (0): отсутствуют антигены А и В, это универсальные доноры.
Вторая группа (А): есть антигены А, но отсутствуют антигены В;
Третья группа (В): есть антигены В, но отсутствуют антигены А;
Четвертая группа (АВ): есть антигены А и В, таким людям можно переливать кровь любой группы, это универсальные реципиенты.
Универсальных доноров — носителей первой группы — в мире больше всего, а меньше всего — обладателей четвертой группы — всего 5-10 процентов жителей планеты.
Что выяснили ученые
Ученые из Школы медицины Университета Мэриленда провели исследование, чтобы выяснить, у людей с какой группой крови в разы повышен риск пострадать от инсульта в раннем возрасте. Оказалось, что «счастливчики» — носители группы крови А, то есть второй.
Также исследователи выяснили, что люди с группой крови О (то есть первой) меньше всего подвержены этому опасному заболеванию. Или же оно настигает их в более позднем возрасте, но последствия будут не такими фатальными. Результаты исследования
В эксперименте приняли участие 29 320 человек, у которых не было инсульта, а также 5 825 человек с ранним инсультом. Все испытуемые — мужчины и женщины европейского происхождения разных возрастов. Ученые провели метанализ, чтобы выявить связь между группой крови и наличием опасной патологии.
- Наше исследование показало, что у 48% людей с ранним инсультом была группа крови А. Мы пока не выяснили, какая именно здесь связь, нужны дополнительные исследования, которые подтвердят или опровергнут нашу гипотезу, — говорят исследователи.
Кстати: некоторые люди считают, что группа крови может влиять на личность человека или его восприимчивость к определенным заболеваниям, но эти убеждения не подтверждаются научными данными. Важно помнить, что многие факторы, в том числе генетика, образ жизни и окружающая среда, могут влиять на здоровье и благополучие человека, группа крови тут точно ни при чем.
Почему так важно знать свою группу крови
Несовпадение резус-фактора даже при совпадении группы крови может обернуться проблемами для организма, так как иммунная система начнет бороться с чужими белками.
Но это не единственная причина, почему так важно знать свою группу крови и резус-фактор. Есть и другие:
Чтобы исключить проблемы с вынашиванием беременности («20 лет назад они точно бы не выжили». Как в Петербурге спасают нерожденных детей при резус-конфликте);
При переливании крови в экстренных ситуациях у врачей может и не быть времени, чтобы выяснить эту информацию;
При определении отцовства («Доктор Питер» писал о правилах наследования групп крови: Кто отец? Почему группа крови ребенка часто не совпадает с родительской);
Для прогнозирования возможных заболеваний, которые связаны с группами крови (По группе крови научились определять, каким видом рака может заболеть человек)
И даже предсказания течения новой коронавирусной инфекции (Гематолог объяснила, как группа крови и резус-фактор связаны с риском тяжелого течения COVID-19).