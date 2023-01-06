Люди с этой группой крови чаще всего страдают от инсульта, выяснили ученые Университета Мэриленда

В эксперименте приняли участие 29 320 человек, у которых не было инсульта, а также 5 825 человек с ранним инсультом. Все испытуемые — мужчины и женщины европейского происхождения разных возрастов. Ученые провели метанализ, чтобы выявить связь между группой крови и наличием опасной патологии.

- Наше исследование показало, что у 48% людей с ранним инсультом была группа крови А. Мы пока не выяснили, какая именно здесь связь, нужны дополнительные исследования, которые подтвердят или опровергнут нашу гипотезу, — говорят исследователи.