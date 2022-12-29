Современная медицина шагнула далеко вперед. Сейчас «рак» уже точно не звучит как приговор: врачи и ученые знают гораздо больше об онкологических заболеваниях, факторах риска и способах профилактики.
Уже ни для кого не секрет, что повысить риск развития рака могут неправильное питание, курение и алкоголь. Однако есть и куда более неочевидные вещи, которые могут выступать канцерогенами. Подробнее об этом в своем
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
Пластмассовая посуда
Как отмечает врач, для детей мы еще обычно стараемся находить тарелки и кружки из безопасных материалов. А вот сами почему-то храним и разогреваем еду для себя в пластмассовых контейнерах. Однако если есть пищу из такой тары, накопительный эффект гарантирован. В перспективе пластик может вызвать проблемы с репродуктивной системой и даже спровоцировать появление онкологических болезней. Поэтому замените посуду на стеклянную.
Подпорченные продукты
Выбрасывать то, что уже начало портиться, но еще не пришло совсем в негодность, многим людям жалко: мол, неэкономно это — выкидывать хлеб, на котором появилось немного плесени, или чуть подсохший сыр, лучше уж просто срезать пораженный кусочек и съесть остальное.
Однако Иван Карасев напоминает: грибок очень токсичен, порой токсичнее, чем некоторые яды. И никакой термообработкой избавиться от него не выйдет.
Сам по себе грибок рак не вызовет, однако он отравляет организм, приводит к снижению иммунитета, накапливается в теле.
Сотовые телефоны
Онколог также напомнил о вреде мобильных телефонов и излучения от них. По мнению Ивана Карасева, чтобы снизить риски, лучше не спать рядом с мобильным телефоном и на ночь переводить его в авиарежим.
Стоит отметить, что вопрос о том, насколько мобильные опасны для человека, до сих пор вызывает множество споров. Специалисты Всемирной организации здравоохранения более 10 лет назад предложили внести сотовые телефоны в категорию «предположительно канцерогенных», как кофе и хлороформ. Однако есть исследования, которые опровергают канцерогенность мобильных телефонов. Как отмечал
Так что пока ученые продолжают спорить, в ВОЗ советуют придерживаться пары простых правил:
контролируйте время, которое вы проводите в телефоне;
не носите телефон в кармане одежды;
держите мобильный на расстоянии от головы с помощью гарнитуры.
Плохие шторы
Да-да, просвечивающие шторы действительно могут стать причиной развития рака! Спать лучше в полной темноте. Во-первых, так сон будет здоровее и крепче. Во-вторых, так вы поможете выработке мелатонина, который блокирует распространение раковых клеток.
Мебель и стройматериал
Ремонт — дело дорогое, и поэтому многие пытаются сэкономить, купив дешевую мебель и сомнительные стройматериалы. Но некачественный клей, непонятного состава стеновые панели могут выделять опасные вещества. Поэтому лучше внимательно подходить к выбору строительных материалов.