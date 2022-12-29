Современная медицина шагнула далеко вперед. Сейчас «рак» уже точно не звучит как приговор: врачи и ученые знают гораздо больше об онкологических заболеваниях, факторах риска и способах профилактики.

Уже ни для кого не секрет, что повысить риск развития рака могут неправильное питание, курение и алкоголь. Однако есть и куда более неочевидные вещи, которые могут выступать канцерогенами. Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказал онколог Иван Карасев.