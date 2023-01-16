Если вы любите остренькое, у нас есть для вас хорошая новость: еда с «огоньком» может быть очень полезной. Например, перец чили хорош для вашего здоровья. Разберемся вместе
Состав
Перец чили можно считать достаточно низкокалорийным овощем: на 100 граммов продукта — всего лишь 40 ккал. Еще в нем очень мало жиров — наберется всего 0,2 грамма на 100 граммов перца, 1,5 грамма углеводов и 2 грамма белка. В перце много клетчатки и полезных минералов: калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа. Богат перец и витаминами: А, группы B, C, E, K и PP
Кстати, острота перца зависит от количества капсаицина. И этого вещества на самом деле больше всего в пористом белом слое внутри овоща. А еще в перце есть эндорфин — гормон счастья. Именно поэтому вы хотите есть его снова и снова.
Для здоровья
Блюдо, приправленное перцем чили, улучшит кровообращение, ускорит метаболизм и пойдет на пользу когнитивным функциям — мозг после остренького будет лучше работать. Еще перец очень полезен для гипертоников — он помогает снизить давление. Перец чили подойдет почти каждому, ведь он помогает сделать организм более устойчивым к стрессу.
Наконец, ученые считают, что чили способен продлить жизнь человека. В составе перца есть кверцетин, который защищает сосуды от воздействия «плохого холестерина».
Для красоты
Еще перец чили может помочь вам выглядеть лучше. Экстракт из этого продукта помогает расщеплять жиры и ускорять локальный метаболизм. Не зря его добавляют в специальные мази от целлюлита. А еще капсаицин нередко кладут в маски для роста волос. Главное — наносить такие средства аккуратно, следя за тем, чтобы состав не попал в глаза.
Несмотря на все плюсы перца чили, важно помнить: для желудка он может быть опасен, особенно если у вас и так есть проблемы с пищеварением. А еще этот овощ может вызвать аллергию.
Если вы абсолютно здоровы, вам все равно не стоит есть больше 15 граммов перца чили в сутки.
Кстати
Если вы никогда не были фанатом острой пищи, но в последнее время заметили, что вас тянет к перцу чили и халапеньо, возможно, у вас есть серьезные проблемы со здоровьем. О том, какие болезни могут давать о себе знать через внезапную тягу к острому, можно прочитать ЗДЕСЬ.