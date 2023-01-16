Состав

Перец чили можно считать достаточно низкокалорийным овощем: на 100 граммов продукта — всего лишь 40 ккал . Еще в нем очень мало жиров — наберется всего 0,2 грамма на 100 граммов перца, 1,5 грамма углеводов и 2 грамма белка. В перце много клетчатки и полезных минералов: калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа. Богат перец и витаминами: А, группы B, C, E, K и PP

Кстати, острота перца зависит от количества капсаицина. И этого вещества на самом деле больше всего в пористом белом слое внутри овоща. А еще в перце есть эндорфин — гормон счастья. Именно поэтому вы хотите есть его снова и снова.