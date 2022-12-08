Как улучшить кровообращение во всем организме: инструкция от гематолога

Наш организм пронизан огромной и сложной системой сосудов разного калибра, которая помогает насыщать кровь кислородом, доставлять ее до всех органов и клеток тела, а затем уносить вместе с углекислым газом и другими продуктами метаболизма.
Кровеносная система — это артерии и вены:
крупные сосуды;
артериолы и венулы;
капилляры — мельчайшие сосудики.
Сердце — насос, благодаря которому кровь перемещается по большим сосудам и маленьким сосудикам. На самочувствии сильно отражается, если эта слаженная система дает сбой.
Почему кровообращение может ухудшиться
Терапевт, гематолог, врач доказательной медицины. Специалист Lahta Clinic
— Кровообращение сердца страдает при сердечной недостаточности, инфарктах миокарда, поражениях клапанов, миокардитах. У человека нарушается насосная функция сердца, соответственно, ток крови замедляется, — говорит гематолог Бушурова.
При поражении артерий — чаще всего атеросклерозом — возникают препятствия в движении тока крови, вследствие — замедление кровотока или его полная остановка. Например, при инфарктах, инсультах, остром артериальном тромбозе артерий брыжейки или артерий ног.
Если говорить о поражениях вен, то здесь могут быть виноваты:
венозная недостаточность;
застой крови в венах нижних конечностей;
венозные тромбозы;
воспаления вен — тромбофлебиты, опять же, за счет замедления тока крови.
Также стоит упомянуть и заболевания легких. В этом случае происходят:
нарушение доставки кислорода к тканям и органам;
метаболические нарушения;
нарастание давления в правых камерах сердца, которое приводит к возникновению хронической сердечной недостаточности.
Как можно улучшить кровообращение без лекарств
— Если у человека проблемы с кровообращением, то он, скорее всего, будет страдать от одышки в покое и при физической нагрузке, боли в области сердца при физической нагрузке, отеков ног, — говорит Мария Бушурова. — Насколько ярко выраженными будут симптомы, сказать сложно. Тут все индивидуально и зависит от возраста, хронических болезней, общего состояния здоровья и степени поражения.
Однако вы можете самостоятельно помочь своему кровотоку. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил.
Кровообращение в ногах
Чтобы кровоток работал лучше, врач советует:
отказаться от курения;
следить за питанием, есть как можно меньше сладких, соленых и жирных продуктов, чтобы не повышались сахар и холестерин в крови;
заниматься дозированными физическими нагрузками, например ходьбой;
следить за весом;
пить как можно больше чистой воды.
— Венозное кровообращение часто нарушено из-за наследственной слабости венозной стенки или клапанов вен, поэтому здесь сложно дать однозначный совет. Кому-то может помочь только оперативное лечение. Но общие рекомендации для всех едины, — заверяет Мария Бушурова.
Так, если человеку уже диагностировали патологию вен, то врач, скорее всего, посоветует носить специальное белье из компрессионного трикотажа. Особенно если человек долго сидит или стоит или же его ждет перелет.
Про мозговое кровообращение
Все необходимые для работы мозга питательные вещества и нутриенты доставляет по сосудам кровь. Поэтому нарушение мозгового кровообращения, даже на короткий срок, может нанести нервным связям непоправимый ущерб.
Чтобы мозговое кровообращение было в норме, необходимо:
контролировать артериальное давление натощак (для этого нужно приобрети тонометр),
следить за питанием: ограничить употребление красного мяса, чаще есть крупы, овощи, фрукты и рыбу,
быть физически активными: необходимо ходить минимум 30 минут в день или заниматься другой аэробной активностью 5 раз в неделю;
высыпаться: мозгу нужен сон по 8 часов в сутки;
устраивать тренировки для мозга — путешествия, новые маршруты, изучение языков, запоминание чисел и незнакомых слов, математические упражнения, любая физическая активность. Все, что заставляет вас учиться, следовательно, хорошо нагружает новые участки мозга и формирует новые нейронные связи.
Кстати
Для нормального кровообращения мозга необходимы соединения из группы витаминов В — пантотеновая кислота, В6, В8 и В1. Дополните их магнием, который нормализует передачу информации между нейронами и между нервными клетками и мышцами, рассказывал «Доктору Питеру» невролог Игорь Бардин.
Для поддержания тонуса сосудов и текучести крови также важна аскорбиновая кислота. Ее можно получить, включив в свое меню:
цитрусовые,
ягоды,
кислые яблоки,
капусту.