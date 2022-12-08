Как улучшить кровообращение во всем организме: инструкция от гематолога

— Кровообращение сердца страдает при сердечной недостаточности, инфарктах миокарда, поражениях клапанов, миокардитах. У человека нарушается насосная функция сердца, соответственно, ток крови замедляется, — говорит гематолог Бушурова.

При поражении артерий — чаще всего атеросклерозом — возникают препятствия в движении тока крови, вследствие — замедление кровотока или его полная остановка. Например, при инфарктах, инсультах, остром артериальном тромбозе артерий брыжейки или артерий ног.

Если говорить о поражениях вен, то здесь могут быть виноваты:

Также стоит упомянуть и заболевания легких. В этом случае происходят: