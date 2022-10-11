10 продуктов, которые помогают растворить смертельно опасные тромбы

Страшный диагноз «тромбоз» стал известен практически всем после того, как мир накрыла пандемия коронавируса. Ведь это одно из самых опасных осложнений инфекционной болезни, которое могло появиться даже после полного выздоровления. Особенно под ударом были пожилые и те, кто переносил болезнь тяжело — находился на ИВЛ или даже ЭКМО.
Чтобы у человека не образовывались тромбы, врач обычно назначет ему антикоагулянты — специальные препараты, которые разжижают кровь. Однако некоторые продукты тоже могут сыграть роль антикоагулянтов — помочь вам избежать образования кровяных сгустков или даже поспособствовать тому, чтобы растворились уже имеющиеся.
К таким продуктам относятся:
яблоки,
лимоны,
лук,
цитрусовые,
ананас,
чеснок,
киви,
капуста,
шпинат,
виноград и виноградный сок.
Дело в том, что наиболее мощными растительными продуктами для естественного растворения тромбов могут быть бромелайн и рутин. Эти два вещества как раз таки содержатся в перечисленных продуктах и могут помочь избежать образования опасных кровяных сгустков, особенно если вы недавно сильно травмировались или перенесли сложную операцию, пишет издание
Важная деталь: эти продукты можно есть в качестве профилактики тромбоза, однако ни в коем случае нельзя считать, что они так же эффективны, как назначенные врачом лекарства! Обязательно принимайте все препараты, которые выписал вам доктор.
Как можно заподозрить появление тромба в организме
Врач-кардиолог, специалист группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
— Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта, — рассказывала «Доктору Питеру» кардиолог.
Различают 2 основных типа тромбоза:
венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;
артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.
На появление опасного сгустка могут указать следующие изменения:
на ноге внезапно образовалась воспаленная твердая шишка;
если сгусток находится в венах бедра или таза, тогда вся нога может опухнуть, появляются болезненные ощущения;
кожа на ноге или руке изменила цвет, к пораженному месту больно прикасаться;
вы понимаете, что выступившая вена или шишка горячее, чем вся нога или рука;
появилась боль в груди и верхней части спины;
вам тяжело и больно дышать;
появился кашель с кровью.