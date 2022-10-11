10 продуктов, которые помогают растворить смертельно опасные тромбы

Страшный диагноз «тромбоз» стал известен практически всем после того, как мир накрыла пандемия коронавируса. Ведь это одно из самых опасных осложнений инфекционной болезни, которое могло появиться даже после полного выздоровления. Особенно под ударом были пожилые и те, кто переносил болезнь тяжело — находился на ИВЛ или даже ЭКМО.

Чтобы у человека не образовывались тромбы, врач обычно назначет ему антикоагулянты — специальные препараты, которые разжижают кровь. Однако некоторые продукты тоже могут сыграть роль антикоагулянтов — помочь вам избежать образования кровяных сгустков или даже поспособствовать тому, чтобы растворились уже имеющиеся.

К таким продуктам относятся: