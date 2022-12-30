8 питьевых привычек, которые заставляют наш мозг стариться быстрее

Мозг на всю нашу жизнь нам дается только один. Все, что вы можете сделать для его здоровья, — это инвестиции в долголетие.

Когда мы стареем, наш мозг естественным образом меняется с течением времени. Он сморщивается, теряет в весе. Это может привести к небольшой потере памяти, проблемам с изучением новых навыков. До определенного уровня такие возрастные изменения можно считать нормальными. А вот если дело дошло до старческого слабоумия…

Ваш рацион и то, что вы пьете, прямым образом может влиять на состояние мозга. Разберемся, какие питьевые привычки могут заставить мозг стареть быстрее.