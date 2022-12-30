8 питьевых привычек, которые заставляют наш мозг стариться быстрее

Мозг на всю нашу жизнь нам дается только один. Все, что вы можете сделать для его здоровья, — это инвестиции в долголетие.
Когда мы стареем, наш мозг естественным образом меняется с течением времени. Он сморщивается, теряет в весе. Это может привести к небольшой потере памяти, проблемам с изучением новых навыков. До определенного уровня такие возрастные изменения можно считать нормальными. А вот если дело дошло до старческого слабоумия…
Ваш рацион и то, что вы пьете, прямым образом может влиять на состояние мозга. Разберемся, какие питьевые привычки могут заставить мозг стареть быстрее.
Отказываться от зеленого чая
Если хотите сохранить трезвый ум до глубокой старости, то лучше полюбить зеленый чай. Есть исследования, которые доказали: употребление зеленого чая уменьшает риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Зеленый чай укрепляет память и помогает быть более внимательными.
Пить до опьянения
Вы наверняка знаете о том, что алкоголь вас здоровее не делает. Но особенно вредно, если вы специально пьете так много, чтобы почувствовать себя пьяным.
— Высокий уровень алкоголя может быстро убить нейроны головного мозга, поэтому чрезмерное употребление алкоголя, чтобы напиться, может привести к повреждению мозга, — говорит доктор Уильям Ли, генеральный директор, президент и медицинский директор Фонда ангиогенеза.
В краткосрочной перспективе ваш мозг сможет восстановиться. Однако если спиртное уже давно стало вашей привычкой, в какой-то момент возникает нейровоспаление, когнитивные функции нарушаются. Спиртное может растворить вашу личность.
Пить напитки с большим количеством сахара
Сахар не нужно считать абсолютным злом — он нужен нашему организму. Однако если вы постоянно пьете сладкие лимонады или соки, со временем такая привычка может привести к развитию сахарного диабета. Болезнь спровоцирует сужение сосудов головного мозга.
Не пить воду
Врачи не перестают напоминать о необходимости пить достаточно воды — не меньше 30 мл на 1 кг веса. Обезвоживание делает нас усталыми, истощенными, снижает остроту ума и в целом негативно сказывается на когнитивных способностях.
Пить на ночь по бокалу вина
Многие пьют по бокалу вина или по банке пива вечером, после работы. И успокаивают себя: мол, это же не алкоголизм, я же пью совсем немного! Но не обольщайтесь, даже в таком количестве спиртное может навредить вашему мозгу. Согласно исследованию Nature Scientific Reports, умеренное потребление алкоголя — менее трех порций в день для женщин, четыре порции или меньше для мужчин — связано с меньшим объемом мозга.
Пить в одиночестве
Мы уже сказали о том, как опасен алкоголь для мозга. Привычка пить одному может стать тревожным сигналом, что в ваших отношениях со спиртным явно что-то пошло не так.
Вот ЗДЕСЬ можно пройти тест, чтобы примерно определить, являетесь ли вы алкоголиком.
Пить слишком много кофе
В умеренных количествах этот бодрящий напиток очень полезен для сердца и сосудов. Кроме того, кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.
А вот от переизбытка кофеина пострадает ваш сон, что заставит клетки мозга стареть быстрее.
Пить на голодный желудок
И снова про алкоголь. Еще одна очень вредная привычка, связанная со спиртным, — пить крепкие напитки натощак. Как отмечает доктор Ли, алкоголь на голодный желудок очень быстро всасывается в кровь и накапливается в мозгу уже через 5-10 минут после глотка, пишет