Польза и вред лимона: об этих 6 полезных свойствах вы даже не догадывались

Действительно, у большинства из нас лимон ассоциируется с витамином С — важным союзником иммунитета, например в борьбе с инфекциями и даже со старением. И хотя витамин С разлагается в водных растворах и при тепловой обработке, о целебности чая с лимоном говорят даже врачи.
Нутрициолог, врач-эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
— Согласно научным представлениям, аскорбиновая кислота в кислой среде хорошо сохраняется при тепловой обработке. Поэтому лимонная, яблочная и галактуроновая кислоты, входящие в состав лимонного сока, дают шанс уцелеть витамину С в любимом многими напитке, — рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Елизавета Ольшевская.
Однако, по правде говоря, есть много других овощей, ягод и фруктов, где витамина С намного больше, чем в лимоне.
Где искать витамин С
шиповник (1 200 мг);
черная смородина (200–300 мг);
облепиха (100–300 мг);
болгарский перец, особенно красный и зеленый (150–250 мг);
яблоки (50 мг);
капуста брюссельская, белокочанная или цветная (45 мг);
лимон (40 мг).
Суточная норма витамина С для взрослого — около 90 мг.
Но, конечно, не стоит принимать все так буквально. Как ранее рассказывали в НИИ гриппа, продукты с витамином С, в том числе лимоны, на самом деле не смогут защитить вас от заражения гриппом или другим респираторным вирусом, если вы встретитесь близко с источником инфекции. Тем не менее они помогут в другом — восполнить недостаток витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом гриппа. Если витамина не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.
Чем еще полезны лимоны
Елизавета Ольшевская рассказала о еще 6 полезных свойствах яркого плода.
1. Улучшает работу мозга
Кроме витамина С в лимоне есть также витамины А, B, E и РР (одна из форм витамина В3, или никотиновая кислота), микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор. В цедре плода этих природных даров не меньше, чем в мякоти.
А эфирное масло лимона и вовсе считается уникальным. Оно обладает тонизирующим действием на организм, в том числе поддерживая работу мозга и нервной системы.
2. Повышает настроение
Вы знали, что витамин С может стимулировать выработку нейромедиатров, отвечающих за бодрость и хорошее настроение? Да, это действительно так. А содержащийся в лимоне калий вдобавок благотворно влияет на нервные клетки, что особенно ценно при повышенных эмоциональных нагрузках.
Домашняя ароматерапия с эфирным маслом лимона не менее полезна в периоды стресса и депрессивных настроений. Попробуйте!
3. Укрепляет капилляры и защищает от «плохого» холестерина
Такое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты все того же витамина С. А именно — они помогают снижать скорость образования «плохого» холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания.
4. Защищает от остеопороза
Такие редкие элементы, как марганец и бор, входящие в состав лимона, пригодятся вам для регуляции процессов синтеза костной ткани. А это поможет предупредить развитие с возрастом остеопороза — системной болезни, при которой снижается плотность и прочность костей.
5. Ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение
Лимонная, яблочная и галактуроновая кислоты в составе лимонного сока обладают массой полезных свойств. Например, они способны ускорять обмен веществ, улучшать пищеварение, помогать в выведении продуктов метаболизма из организма.
6. Тонизируют кожу
Лимон используют также для красоты, добавляя сок в состав масок для лица и других косметических средств. Лимонный сок тонизирует кожу, борется с излишней выработкой кожного сала и может осветлять пигментные пятна.
Кому нельзя есть лимоны
Как и для других цитрусовых, запреты здесь традиционные. Лимоны не рекомендуется есть людям с:
аллергией — цитрусовые могут быть аллергенами, поэтому детям стоит их давать с осторожностью;
чувствительной зубной эмалью — лимонная кислота отбеливает зубы, но действует при этом весьма агрессивно;
хроническими заболеваниями органов ЖКТ — кислый сок лимона раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому лучше не испытывать чудесные свойства плода в периоды обострений болезни.
Полезные сочетания
По словам Елизаветы Ольшевской, лимон полезно сочетать с имбирем. Например, при заваривании чая или приготовлении отваров. За счет сильных антиоксидантных и противовирусных свойств такой напиток будет особенно хорош в сезон гриппа и ОРВИ. Комбинация имбиря и лимона также стимулирует пищеварение и ускоряет процесс переваривания пищи.
Еще одна полезная парочка — лимон и мед. По словам врача, витамин С в лимоне усиливает антибактериальные свойства меда. Такое сочетание продуктов хорошо поддержит вас при повышенных умственных нагрузках — улучшится работа мозга, повысятся работоспособность и когнитивные функции.