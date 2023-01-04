Польза и вред лимона: об этих 6 полезных свойствах вы даже не догадывались

Но, конечно, не стоит принимать все так буквально. Как ранее рассказывали в НИИ гриппа, продукты с витамином С, в том числе лимоны, на самом деле не смогут защитить вас от заражения гриппом или другим респираторным вирусом, если вы встретитесь близко с источником инфекции. Тем не менее они помогут в другом — восполнить недостаток витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом гриппа. Если витамина не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.

Чем еще полезны лимоны

Елизавета Ольшевская рассказала о еще 6 полезных свойствах яркого плода.

1. Улучшает работу мозга

Кроме витамина С в лимоне есть также витамины А, B, E и РР (одна из форм витамина В3, или никотиновая кислота), микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор. В цедре плода этих природных даров не меньше, чем в мякоти.

А эфирное масло лимона и вовсе считается уникальным. Оно обладает тонизирующим действием на организм, в том числе поддерживая работу мозга и нервной системы.

2. Повышает настроение

Вы знали, что витамин С может стимулировать выработку нейромедиатров, отвечающих за бодрость и хорошее настроение? Да, это действительно так. А содержащийся в лимоне калий вдобавок благотворно влияет на нервные клетки, что особенно ценно при повышенных эмоциональных нагрузках.

Домашняя ароматерапия с эфирным маслом лимона не менее полезна в периоды стресса и депрессивных настроений . Попробуйте!

3. Укрепляет капилляры и защищает от «плохого» холестерина

Такое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты все того же витамина С. А именно — они помогают снижать скорость образования «плохого» холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания.

4. Защищает от остеопороза

Такие редкие элементы, как марганец и бор, входящие в состав лимона, пригодятся вам для регуляции процессов синтеза костной ткани. А это поможет предупредить развитие с возрастом остеопороза — системной болезни, при которой снижается плотность и прочность костей.

5. Ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение

Лимонная, яблочная и галактуроновая кислоты в составе лимонного сока обладают массой полезных свойств. Например, они способны ускорять обмен веществ, улучшать пищеварение, помогать в выведении продуктов метаболизма из организма.

6. Тонизируют кожу