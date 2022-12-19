Эти 6 популярных овощей помогут согнать даже самый упрямый жир на животе

По словам диетологов, ваш верный союзник в похудении — овощи. Это вовсе не значит, что ваше меню теперь должно состоять только из них. Достаточно добавлять сырые и тушеные овощи к основным блюдам, в качестве, например, гарнира.

Рассказываем, какие из них лучше всего борются с жиром на животе.

Свекла

Свекла в России — один из самых популярных корнеплодов. Ее добавляют в борщ, различные салаты, мясные блюда. В свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора. Она помогает продлить чувство сытости, насыщает организм полезными веществами, которые благоприятно влияют на метаболизм.

Кстати, есть этот овощ каждый день очень даже полезно. Одна порция сырой свеклы (чуть больше 130 граммов) содержит 3,8 грамма клетчатки (при норме в день около 30 граммов). Клетчатка снижает уровень холестерина и надолго блокирует голод. Также свекла стимулирует рецепторы кишечника, благодаря этому достигается слабительный эффект.