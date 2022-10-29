— Я искренне считаю, что считать калории — это нудно, сложно и нереалистично в долгосрочной(!) перспективе для 99% людей. Да, есть те, кому это нравится, но большинству все же нет, — говорит диетолог.

Лучше всего сделать акцент не на количестве еды, а на ее качестве. Для этого начните добавлять ко всем приемам пищи овощи и зелень с низкой энергетической плотностью.

— Низкая энергетическая плотность означает, что в большом количестве пищи содержится мало калорий. Например, огурец. Этот овощ как раз-таки имеет низкую энергетическую плотность. Вы можете съесть целый килограмм огурцов и получите всего 150 кило калорий , — поясняет Лиза Афинская.

Другое дело — картофель фри: всего в 1 порции (весом 155 г) содержится около 480 ккал.