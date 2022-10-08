Ворочаться с боку на бок в попытках уснуть. Или еще хуже: просыпаться по несколько раз за ночь, а потом маяться в постели по часу, чтобы задремать вновь. Такое может случиться, если наш ужин окажется неправильным. И речь вовсе не о тарелке макарон с куском жареного мяса и большой чашке крепкого кофе, сбить сон могут даже овощи, которые многие считают абсолютно безвредными . Они способны стимулировать мозговую деятельность и перегружать пищеварительную систему, что тут же скажется на нашем ночном отдыхе.

Сельдерей

Его рекомендуют для перекусов. Иногда даже называют овощем с «отрицательной калорийностью», потому что на его переработку потратится больше энергии, чем он способен дать.