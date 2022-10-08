Ворочаться с боку на бок в попытках уснуть. Или еще хуже: просыпаться по несколько раз за ночь, а потом маяться в постели по часу, чтобы задремать вновь. Такое может случиться, если наш ужин окажется неправильным. И речь вовсе не о тарелке макарон с куском жареного мяса и большой чашке крепкого кофе, сбить сон могут даже овощи, которые многие считают абсолютно безвредными. Они способны стимулировать мозговую деятельность и перегружать пищеварительную систему, что тут же скажется на нашем ночном отдыхе.
Сельдерей
Его рекомендуют для перекусов. Иногда даже называют овощем с «отрицательной калорийностью», потому что на его переработку потратится больше энергии, чем он способен дать.
- Но хрустящие стебли сельдерея перед сном могут спровоцировать вас на частые пробуждения, — предупреждают эксперты
Конечно, это отличный эффект — убирать из организма лишнюю жидкость и избавлять от токсинов. Но на сон грядущий это вряд ли то, что необходимо для вашего организма.
Помидоры
В них так много питательных веществ, в том числе аминокислота тирамин — она способна контролировать давление в организме. Но есть у нее и «побочное» действие: стимулировать активность мозга.
— Это может быть причиной вечерней мигрени и мешать вам уснуть после съеденного помидора, — предупреждают диетологи.
Брокколи
Безобиднее продукт и придумать сложно, тем более многие его считают очень полезным для организма. И это действительно так, брокколи питательна и насыщена волокнами для улучшения пищеварения. Но без побочных эффектов и здесь не обошлось.
— Если вы едите брокколи вечером, существует опасность, что спать вы не сможете из-за образования газов и вздутия живота, — предупреждают врачи. — Все ваше тело начнет усиленно работать, чтобы расщепить эту волокнистую пищу.
Поэтому лучше перенести ужин с брокколи хотя бы на два часа до того момента, когда вы собираетесь ложиться спать.
Фасоль
С этими бобами все происходит примерно так же, как и с брокколи. Клетчатка не дает нам уснуть. И времени на ее переработку требуется больше. Поэтому урчание в животе, вздутие и газы могут мешать вам спать даже дольше двух часов.
Вода
Она не относится к овощам, но с ней на ночь тоже стоит быть аккуратнее. Лучше выпивать последний стакан за три часа перед отходом ко сну.
— 300–500 миллилитров воды помогут вам восполнить потерю воды в организме, при этом не помешают вам спать, если выпить ее вовремя, — рекомендуют врачи.