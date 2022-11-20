Овощи необходимо есть каждый день — это источник клетчатки. Но что делать, если брокколи, шпинат, спаржа, да и огурцы-помидоры не в сезон уже не по карману?

Диетологи советуют не забывать и про другие полезные и вкусные овощи, которые доступны каждому. Например, морковь, белокочанную капусту (особенно квашеную), зеленую и белую редьку (дайкон) и, конечно, свеклу. В ней содержатся клетчатка, марганец, железо, витамины А и С, кальций, фосфор и антиоксиданты.

Что же будет с организмом, если есть свеклу каждый день?