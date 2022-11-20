Овощи необходимо есть каждый день — это источник клетчатки. Но что делать, если брокколи, шпинат, спаржа, да и огурцы-помидоры не в сезон уже не по карману?
Диетологи советуют не забывать и про другие полезные и вкусные овощи, которые доступны каждому. Например, морковь, белокочанную капусту (особенно квашеную), зеленую и белую редьку (дайкон) и, конечно, свеклу. В ней содержатся клетчатка, марганец, железо, витамины А и С, кальций, фосфор и антиоксиданты.
Что же будет с организмом, если есть свеклу каждый день?
Снизит давление
В этом помогает содержащийся в корнеплоде калий и полезные нитраты. Попадая внутрь артерий, они способствуют расширению сосудов и улучшают кровообращение. Этот процесс называется вазодилатацией — благодаря ему сердцу не приходится работать так усердно, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме.
— Очень полезен для гипертоников свекольный сок, разведенный с водой в пропорции один к одному — например, к 50 мл сока надо добавить 50 мл воды. Причем влияние свекольного сока на артериальное давление сохраняется до трех месяцев после прекращения его употребления, —
Нормализует работу кишечника
Свекла содержит специфические волокна, которые питают микробиом — они действуют как пребиотики. То есть улучшают состояние кишечника, увеличивая количество и разнообразие полезных бактерий.
— Свекла очень полезна для кишечника, — уверена врач Аня Розен. — Она содержит пектины, которые питают хорошие бактерии, а также беталаины и фенолы, которые способствуют уменьшению воспаления. И, кстати, не стоит переживать, если свекла окрашивает ваш кал и мочу в красный цвет, это связано с бетацианинами, красными пигментами. Это совершенно безвредно и не свидетельствует ни о каких проблемах со здоровьем.
Может вызвать диарею
Свекла известна своим слабящим действием, поэтому с употреблением ее в больших количествах каждый день и тем более натощак стоит быть осторожными.
Особенно опасен в этом смысле сок свеклы. Органические кислоты и активные соединения свежего сока усиливают перистальтику и могут спровоцировать кишечную колику и резкий выброс желчи в кишку.
Улучшит работу печени
Свекла поддерживает работу главного органа-фильтра нашего организма благодаря содержащимся в ней беталаинам. Они увеличивают выработку антиоксиданта глутатиона, который необходим для работы печени. Он помогает в борьбе со старением и профилактирует ожирение печени.
Выведет токсины
— Пектины в составе свеклы помогают в связывании и выведении токсичных продуктов метаболизма, образующихся в кишечнике. Также пектины могут помочь и в связывании «плохого» холестерина, — рассказывает гастроэнтеролог Вера Самсонова.
Улучшит зрение
Ученые назвали еще одно полезное свойство свеклы. Она может снижать риск потери зрения у пожилых. Тестировали корнеплод на 2 тысячах добровольцев в течение пятнадцати лет. У тех, кто регулярно ел свеклу, риск развития дегенерации желтого пятна (макулодистрофии) снизился на 35 процентов.
Повысит сахар в крови
Свеклу лучше не есть тем, кто следит за уровнем сахара, и диабетикам. Она способна резко повысить уровень глюкозы в крови.
— Если уж очень хочется этого овоща, лучше есть его небольшими порциями в течение дня, а не сразу миску салата за один присест, — советует гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова
— Свеклу нельзя есть тем, у кого на этот овощ есть аллергия, — добавляет врач Ольга Шарапова. — Противопоказана также свекла пациентам с мочекаменной и желчнокаменной болезнью. А еще в свекле есть сахароза. Поэтому диабетикам употреблять в пищу этот овощ вредно.