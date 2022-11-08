По словам специалистов клиники Mayo, одним из ранних признаков болезни Альцгеймера считаются трудности с запоминанием недавних событий и разговоров. По мере прогрессирования болезни нарушения памяти лишь усиливаются, все больше влияя на способность человека работать и заниматься повседневными делами.
Однако, как утверждают специалисты, есть области мозга, связанные с памятью, которые болезнь не так сильно затрагивает.
«У людей с болезнью Альцгеймера часто сохраняются музыкальные воспоминания. Исследования показывают, что прослушивание музыки или пение песен могут положительно повлиять на эмоции и поведение людей с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции», —
Кроме того, музыка может принести пользу и тем, кто ухаживает за больными родственниками. Она способна уменьшить у них уровень тревоги и стресса, поднять настроение и дает возможность не терять связь с близкими людьми, у которых из-за болезни появились трудности с общением.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году в стране жили 5,8 миллиона человек с болезнью Альцгеймера. По прогнозам, к 2060-му их число может фактически вырасти втрое — до 14 миллионов человек.
Как лучше слушать музыку: 6 советов экспертов
Если вы хотите помочь близкому человеку с болезнью Альцгеймера, специалисты клиники Mayo советуют прислушаться к этим рекомендациям:
Подумайте о предпочтениях любимого человека. Какую музыку он любит? Какая музыка вызывает воспоминания о счастливых моментах в его/ее жизни? Привлеките семью и друзей, попросив их предложить песни или составить плейлисты.
Установите настроение. Чтобы успокоить близкого человека во время еды или утренней гигиены, включите музыку или спойте успокаивающую песню. Если вы хотите, наоборот, поднять настроение, используйте более оптимистичную или быструю музыку.
Избегайте чрезмерной стимуляции. При воспроизведении музыки устраните конкурирующие шумы — выключите телевизор, закройте дверь. Установите громкость в зависимости от слуха вашего близкого. Выбирайте музыку, которая не прерывается рекламой, — иначе она может сбить настрой и вызвать путаницу.
Поощряйте движение. Помогите любимому человеку хлопать в ладоши или притопывать ногой в такт. Если есть возможность, попробуйте вместе потанцевать.
Подпевайте. Подпевая вместе, вы поднимете друг другу настроение и улучшите отношения. Некоторые ранние исследования также предполагают, что музыкальная память работает иначе, чем другие типы памяти, и пение может помочь стимулировать уникальные воспоминания.
Обратите внимание на реакцию любимого человека. Если ему нравятся определенные песни, включайте их почаще. Если он, наоборот, плохо реагирует на определенную песню или тип музыки, выберите что-то другое.
Эта неприличная привычка может довести до слабоумия
Недавно австралийские исследователи из Университета Гриффита обнаружили, что некоторые привычки могут повышать риск получить в будущем деменцию, в том числе и болезнь Альцгеймера. В частности, ученые посоветовали отказаться от двух неприличных привычек — ковырять в носу и выщипывать растущие там волосы.
Так, в экспериментах на мышах они выяснили, что бактерии chlamydia pneumoniae (это один из главных возбудителей пневмонии у человека. — Прим. ред.) могут проникать в нервную систему, используя нерв между носовой полостью и мозгом. В ответ на такую интервенцию клетки мозга реагируют отложением белка бета-амилоида — он считается главным виновником развития болезни Альцгеймера. По словам профессора Джеймса Сент-Джона, соавтора исследования и главы Центра нейробиологии и исследований стволовых клеток имени Клема Джонса, они способствуют повреждению слизистой оболочки носа, из-за чего есть риск, что больше бактерий смогут попасть в ваш мозг.