По словам специалистов клиники Mayo, одним из ранних признаков болезни Альцгеймера считаются трудности с запоминанием недавних событий и разговоров. По мере прогрессирования болезни нарушения памяти лишь усиливаются, все больше влияя на способность человека работать и заниматься повседневными делами.

Однако, как утверждают специалисты, есть области мозга, связанные с памятью, которые болезнь не так сильно затрагивает.

«У людей с болезнью Альцгеймера часто сохраняются музыкальные воспоминания. Исследования показывают, что прослушивание музыки или пение песен могут положительно повлиять на эмоции и поведение людей с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции» , — говорится в журнале Neuroscience.

Кроме того, музыка может принести пользу и тем, кто ухаживает за больными родственниками. Она способна уменьшить у них уровень тревоги и стресса, поднять настроение и дает возможность не терять связь с близкими людьми, у которых из-за болезни появились трудности с общением.