Специалисты Университета Гриффита в Австралии обнаружили, что бактерии могут проникать в мозг через нос. В частности, речь о chlamydia pneumoniae (эта бактерия — один из главных возбудителей пневмонии у человека. — Прим. ред.). Как оказалось, она способна проникать в нервную систему, используя нерв между носовой полостью и мозгом. В ответ на такую интервенцию клетки мозга реагируют отложением белка бета-амилоида — он считается главным виновником развития самого распространенного вида деменции, болезни Альцгеймера.

И хотя свое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports, ученые провели на мышах, в то же время они не исключают, что такой же принцип действует и у людей — это станет предметом следующего этапа исследований.

Сейчас ученые советуют отказаться от некоторых привычек, которые могут повышать риск такого способа получить слабоумие. Их две — привычка ковырять в носу и привычка выщипывать растущие там волосы.

— Ковырять в носу и выщипывать волосы из носа — плохая идея. Если вы повредите слизистую оболочку носа, есть риск, что больше бактерий смогут попасть в ваш мозг , — предупредил профессор Джеймс Сент-Джон, соавтор исследования и глава Центра нейробиологии и исследований стволовых клеток имени Клема Джонса.

По словам профессора Сент-Джона, есть и другие индикаторы, которые говорят о риске развития болезни Альцгеймера. Один из ключевых — потеря обоняния. Именно поэтому, по словам специалиста, для людей старше 60 лет могут быть полезны тесты на запахи — они покажут способность чувствовать и различать их.

— Когда вам исполняется 65 лет, риск развития болезни Альцгеймера резко возрастает. Но дело не только в возрасте — мы рассматриваем и другие причины, в том числе воздействие окружающей среды. И думаем, что решающее значение здесь имеют бактерии и вирусы, — заключил Джеймс Сент-Джон.