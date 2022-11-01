Специалисты Университета Гриффита в Австралии обнаружили, что бактерии могут проникать в мозг через нос. В частности, речь о chlamydia pneumoniae (эта бактерия — один из главных возбудителей пневмонии у человека. — Прим. ред.). Как оказалось, она способна проникать в нервную систему, используя нерв между носовой полостью и мозгом. В ответ на такую интервенцию клетки мозга реагируют отложением белка бета-амилоида — он считается главным виновником развития самого распространенного вида деменции, болезни Альцгеймера.
И хотя свое исследование, результаты которого были опубликованы в
Сейчас ученые советуют отказаться от некоторых привычек, которые могут повышать риск такого способа получить слабоумие. Их две — привычка ковырять в носу и привычка выщипывать растущие там волосы.
— Ковырять в носу и выщипывать волосы из носа — плохая идея. Если вы повредите слизистую оболочку носа, есть риск, что больше бактерий смогут попасть в ваш мозг, — предупредил профессор Джеймс Сент-Джон, соавтор исследования и глава Центра нейробиологии и исследований стволовых клеток имени Клема Джонса.
По словам профессора Сент-Джона, есть и другие индикаторы, которые говорят о риске развития болезни Альцгеймера. Один из ключевых — потеря обоняния. Именно поэтому, по словам специалиста, для людей старше 60 лет могут быть полезны тесты на запахи — они покажут способность чувствовать и различать их.
— Когда вам исполняется 65 лет, риск развития болезни Альцгеймера резко возрастает. Но дело не только в возрасте — мы рассматриваем и другие причины, в том числе воздействие окружающей среды. И думаем, что решающее значение здесь имеют бактерии и вирусы, — заключил Джеймс Сент-Джон.
Кстати
Недавно ученые из США провели масштабное исследование с участием 6 миллионов добровольцев и заявили, что коронавирус легко может быть тем самым вирусом, который резко повышает риск развития слабоумия. Пока речь о первом годе после перенесенной болезни, но не исключено, что риски также высоки и впоследствии — просто более длительных наблюдений еще не проводилось.
Так, ученые из Медицинской школы Кейс Вестерн Резерв пришли к выводу, что риск развития болезни Альцгеймера в течение года у пожилых людей, инфицированных COVID-19, выше на 50-80 процентов, чем в группе тех, кто не заразился. Причем самый высокий риск заболеть после вируса был у женщин старше 85 лет — даже несмотря на их активность и отсутствие ожирения.