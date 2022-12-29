Ученые выяснили, сколько чашек кофе надо выпивать за день, чтобы прожить дольше

Большинство из нас уже не могут представить своей жизни без кофе — чашка ароматного напитка стала обязательным дополнением к завтраку, обеду и порой даже ужину. Говорят, что по популярности кофе опережает даже чай. Кто-то пьет только зерновой кофе, кто-то не чурается заваривать растворимый. В напиток добавляют сахар, сливки, различные сиропы, молоко — вариантов много, каждый точно сможет найти что-то по душе.

Оказывается, кофе может спасти не только от недосыпа. Он может помочь вам прожить дольше, говорят ученые США. Эксперты провели исследование, после которого пришли к выводу: если нет противопоказаний, человек может выпивать по 3 чашки кофе в день. Именно столько чашек нужно, чтобы прибавить себе минимум 2-3 года жизни.

Ученые провели метаанализ: собрали несколько исследований коллег про кофе, тщательно их проанализировали и сделали свои выводы. Результат их поразил. Например, они выяснили, что 3 чашки черного кофе в день могут продлить жизнь среднестатистического человека на 3,4%.

В России средняя продолжительность жизни у мужчин — 69 лет, у женщин — 79. Получается, в первом случае кофе может продлить жизнь на 2 года и 3 месяца, во втором — на 2 года и 7 месяцев.