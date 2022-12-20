Как не разболеться при первых признаках простуды

Сейчас в России резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, есть случаи коронавирусной инфекции. Подобная ситуация повторяется из года в год — пик простудных заболеваний приходится на холодное время года. Самое правильное в ситуации неблагоприятной эпидемической обстановки — меры профилактики. Им нас научили еще в эпоху пандемии ковида.
Не менее важны прививки от гриппа и некоторых других инфекций, но сделать их нужно было заранее. Если же сейчас никак нельзя оставаться дома, чтобы минимизировать риск заражения, помогут рекомендации экспертов, с которыми пообщался «Доктор Питер».
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Чистые руки, маски и дистанция
Хотя эти рекомендации набили оскомину еще в период пандемии коронавирусной инфекции, они не потеряли актуальности и сейчас. Пока не придумано ничего лучше для предупреждения заражения вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, чем мытье рук, защита органов дыхания маской и соблюдение дистанции. Чем чаще вы бываете в общественных местах, тем вероятнее встреча с простуженными.
Не менее важно и собственное здоровье. Крепкий, закаленный организм перенесет простуду проще и быстрее, нежели ослабленный диетами, измученный вредными привычками и выжатый, как лимон, постоянными стрессами на работе. Не призываем вас хватать ведро воды и выскакивать на снег обливаться. Но прививать себе и детям полезные привычки по типу проветривания, снижения температуры в спальне, частых прогулок и хотя бы контрастного душа, посещения бани, обтираний, обливаний, гимнастики на воздухе — полезно.
Но если уже заболел?
К первым признакам простуды относятся:
слабость,
сонливость,
снижение работоспособности,
заложенность носа,
Эти симптомы становятся ответом нашей иммунной системы на попадание в организм вирусов и других патогенных агентов. Главная задача на начальном этапе заболевания — как можно скорее «убить» вирус, пресечь его размножение и повысить собственный иммунитет. Какие же шаги следует предпринять?
Изменить образ жизни — хотя бы на время
Если вы часто болеете и простужаетесь, причина может скрываться в неправильном образе жизни. Иммунитет снижается из-за скудного, однообразного рациона, нехватки микроэлементов и питательных веществ, хронического недосыпа, вредных привычек — курения и алкоголя. Злейшими врагами иммунной защиты считают стрессы и нехватку солнца, провоцирующую дефицит витамина D. Соответственно, главное, что можно сделать при первых признаках болезни, — устранить эти негативные факторы.
3 совета от терапевта
Хорошенько отдохнуть и выспаться. Спать необходимо как можно дольше. Дело в том, что во время сна в нашем организме вырабатывается мелатонин. Этот гормон по праву можно назвать «королем иммунной системы»: для поддержки естественной защиты организма он в два раза эффективнее витамина С. Соответственно, для достаточной выработки мелатонина и борьбы с вирусом нужно дать себе отоспаться.
Перестать нервничать. Стресс приводит к повышению уровня гормона кортизола, который, в свою очередь, сильно бьет по иммунитету. Доказано: при хроническом стрессе люди чаще всего оказываются подвержены вирусным инфекциям.
Восполнить дефицит витаминов. Основной акцент следует сделать на витамин D — он отлично зарекомендовал себя в пандемию коронавируса. Смело можно «налегать» и на витамин C — есть цитрусовые или пить его в составе витаминного комплекса. Лучше всего отдать предпочтение комбинированному препарату: витамин C + цинк. Но строго после консультации с врачом.
Не стоит сразу сбивать температуру
При первых признаках простуды большинство людей совершают одну большую ошибку — бросаются пить жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Это в корне неверно — сбивать температуру можно, только если она превысила отметку в 38,5 градусов и сопровождается сильным ознобом и головными болями. Температура — это естественная защитная реакция организма, с помощью которой он в прямом смысле слова пытается «поджарить» вирус.
Пить противовирусные препараты
Сегодня в аптеках представлено большое количество противовирусных препаратов. Для быстрого купирования симптомов гриппа или ОРВИ подойдут препараты на основе белков интерферонов.
Схема действий при первых симптомах
Постарайтесь как можно быстрее оказаться дома. Не стоит пытаться доделать дела или дотянуть до конца рабочего дня. Чем позже вы начнете лечение, тем больше времени оно отнимет.
Вернувшись домой, отдыхайте. Постарайтесь лечь спать как можно раньше, устраивайте себе «тихие часы» в течение дня. По рекомендации врача, пейте витамины. В питании старайтесь сделать акцент на легкую белковую пищу и при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом добавьте в рацион чеснок. Эта проверенная схема поможет купировать проявления болезни практически за одни сутки.