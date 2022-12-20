Как не разболеться при первых признаках простуды

Сейчас в России резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, есть случаи коронавирусной инфекции. Подобная ситуация повторяется из года в год — пик простудных заболеваний приходится на холодное время года. Самое правильное в ситуации неблагоприятной эпидемической обстановки — меры профилактики. Им нас научили еще в эпоху пандемии ковида.

Не менее важны прививки от гриппа и некоторых других инфекций, но сделать их нужно было заранее. Если же сейчас никак нельзя оставаться дома, чтобы минимизировать риск заражения, помогут рекомендации экспертов, с которыми пообщался «Доктор Питер».