По бабушкиному рецепту: чем лечили простуду в СССР и почему это может быть опасно

Не все из нас, почувствовав первые признаки простуды, отправляются к врачу или в аптеку за порошками и таблетками. Многие предпочитают лечиться бабушкиными средствами, хотя они могут только усугубить болезнь.