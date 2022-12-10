Сезон простуд традиционно становится «звездным часом» для поклонников народной медицины. В надежде на быстрое выздоровление люди прибегают как к сравнительно безобидным средствам вроде чая с лимоном или растираниям барсучьим жиром, так и к весьма неоднозначным и даже вредным методам.
«Доктор Питер» и терапевт, пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Светлана Шибут выяснили, какие из способов «народной терапии» могут быть особенно опасными.
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Мы относимся к простуде слишком легко
Никто не любит болеть, но если вдруг возникают насморк, першение в горле или кашель, большинство из нас считают: «Это банальная простуда, отлежусь пару дней, и все пройдет». Увы, так бывает не всегда, и подобными симптомами могут начинаться грипп, коронавирус, бактериальные инфекции и даже онкология. Поэтому в случае, когда состояние резко ухудшается, температура плохо сбивается или растет, несмотря на прием жаропонижающих, стоит прекратить любые попытки самолечения и обратиться за помощью к врачам.
Но даже если это банальное ОРВИ, пусть и в легкой форме, далеко не всегда стоит пробовать бабушкины рецепты и применять тепловые процедуры, отвары и снадобья. В лучшем случае они не помогут, в худшем могут привести на больничную койку. Почему так? Разбираемся.
Парить ноги
Паренье ног — популярный «народный метод», к которому часто прибегают при простуде, гриппе и ОРВИ. Поклонники процедуры объясняют ее лечебный эффект так: при прогревании ног в горячей воде расширяются сосуды нижних конечностей и ускоряется кровоток. Приток крови к ногам усиливается, а от верхней части тела, наоборот, отходит.
Считается, что это облегчает воспалительные процессы в органах дыхательной системы и улучшает циркуляцию крови в области гортани и носовых пазух. Паренье ног действительно может облегчить симптомы при насморке или бронхите, но эффект от него будет лишь незначительным. Однако вылечить простуду и тем более вирусное заболевание держание ног в тазике с горячей водой не способно.
При этом процедура имеет огромное количество противопоказаний, а при ряде заболеваний парить ноги и вовсе категорически запрещено.
Паренье ног противопоказано людям с артериальной гипертензией — повышенным давлением. Резкое усиление кровотока и расширение сосудов дают лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут спровоцировать скачки давления.
Воздержаться от процедуры стоит и при варикозе вен нижних конечностей. В этом случае горячая вода будет дополнительно расширять стенки сосудов. Регулярное проведение процедуры ухудшит состояние сосудов и повысит риски образования тромбов.
Женщинам не стоит парить ноги во время менструаций — вместо лечебного эффекта велик риск получить сильное кровотечение.
По аналогичной причине процедура запрещена беременным. Ускорение кровотока может спровоцировать расширение сосудов матки. А это уже чревато преждевременными родами на поздних стадиях беременности или выкидышем — на ранних.
Особенно опасно — при высокой температуре
Важно отметить, что парить ноги ни в коем случае нельзя при высокой температуре. Это не только ухудшит общее состояние, но и усилит нагрузку на легкие и сердце. Наконец, стоит обращать внимание на температуру воды. Если вы все-таки решили попарить ноги, не стоит использовать «кипяток». В идеале температура воды не должна превышать 50 градусов.
Дышать над картошкой
Еще один популярный «народный метод» лечения простуд — импровизированные «ингаляции» над горячей картошкой. Как и с пареньем ног, с этой процедурой нужно быть аккуратнее.
Во-первых, паровые ингаляции способны привести к ожогам кожи, слизистых рта и верхних дыхательных путей: гортани, глотки, носовых пазух.
Во-вторых, вдыхание горячего пара может значительно ухудшить состояние болеющего. Носовая полость, носоглотка, гортань и бронхи человека покрыты так называемым мерцательным эпителием, который состоит из большого количества ресничек.
Задача ресничек — защищать наши органы дыхания от проникновения инфекции. Однако под воздействием горячего пара реснички эпителия разрушаются и перестают выполнять свою функцию. Это может усилить воспалительные процессы в организме и вызывать осложнения в виде гайморита или отита.
Детям — ни в коем случае
Отдельно стоит предостеречь от проведения процедуры детям. Особенно тем, которые в силу возраста еще не умеют как следует отхаркивать мокроту. Засохшая слизь, которая при простуде копится в дыхательных путях, под воздействием горячего пара начинает смягчаться и разбухать. По мере увеличения в размерах она может частично или даже полностью перекрыть просвет бронхов — в результате ребенок начнет задыхаться.
Ставить банки
Медицинские банки применяют как при бронхитах и воспалении легких, так и для лечения других заболеваний. Например, при фурункулах, радикулите или межреберной невралгии. Суть метода заключается в создании вакуума внутри банки. Под его воздействием на участке тела ускоряется кровоток и процессы лимфообращения, что снижает воспалительный процесс и способствует выводу мокроты из бронхов.
Тем не менее стоит отметить, что эффективность метода не имеет никакого научного подтверждения. Поэтому использовать банки для самолечения — далеко не лучшее решение. Кроме того, у процедуры есть масса нюансов и противопоказаний. Банки нельзя ставить при:
заболеваниях сердца;
нарушениях свертываемости крови;
при туберкулезе;
злокачественных новообразованиях.
При повышенной температуре от процедуры тоже лучше отказаться. В этом случае велик риск осложнений и распространения инфекции на другие ткани и органы через ток лимфатической жидкости.