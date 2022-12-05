Топические глюкокортикостероиды (назальные гормональные спреи) появились в арсенале ЛОР-врачей сравнительно недавно. Аналогов этих препаратов сейчас продается очень много. В списках ВОЗ они рекомендованы для лечения аллергических ринитов, в России также зарегистрированы для терапии синуситов. Подобные средства часто используются и у детей — некоторые из них разрешены для применения даже с 2-летнего возраста.

Что касается менструального цикла, то эти препараты повлиять на него не могут. Дело в том, что их биодоступность ничтожно мала — менее 1 процента. Это говорит о том, что молекулы этих веществ не попадают в кровоток и, соответственно, не оказывают системного действия. Однако существует четкая дозированность. Если придерживаться указанных дозировок и длительности использования, а также проводить терапию под наблюдением лечащего врача, эти препараты считаются абсолютно безопасными.

Одним пациентам врачи рекомендуют использовать подобные спреи круглый год, другим — в течение короткого промежутка времени. При этом надо помнить, что они имеют накопительный эффект. То есть в этом случае принцип «сегодня брызгал, завтра забыл» не работает. Эффект обычно проявляется через полчаса после применения, а далее усиливается. Чтобы он сохранялся, нужно применять такие спреи по назначению доктора регулярно и определенным курсом.