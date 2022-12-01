Названы неожиданные симптомы повышенного давления, которые проявляются в нашем поведении

Коварство гипертонии в том, что высокое артериальное давление может долгое время вообще не давать никаких симптомов и при этом довести ваш организм до проблем со зрением, атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта.
Как же тогда не упустить проблемы с давлением? Оказывается, повышенное давление влияет на характер человека и его поведение. Разберемся, на что нужно обратить внимание, чтобы вовремя начать лечение.
Сигналы тела
Признаки гипертонии развиваются постепенно и, как мы уже сказали выше, сначала не кажутся поводом обратиться за помощью к врачу.
Вот несколько ярких симптомов гипертонии:
повышенная потливость;
бессонница;
учащенное сердцебиение;
головная боль.
Когда гипертония прогрессирует, появляются и новые симптомы. Например, покраснение лица, падение остроты зрения, холодные руки и ноги, невнимательность, кровотечения из носа, одышка.
Самый элементарный и очевидный способ диагностировать гипертонию — измерить давление с помощью тонометра.
Что считать нормой? Оптимальное давление — 120 на 80, нормальное — 120–129 на 80–84. Давление выше, чем 140 на 90, указывает на артериальную гипертонию.
При этом врачи напоминают: показатели могут быть индивидуальными. Чтобы понять, какое давление нормально конкретно для вас, лучше всего на протяжении дня попробовать измерить давление на обеих руках, обращая внимание на свое самочувствие.
Впрочем, как недавно выяснили ученые, психическое состояние человека и черты его характера тоже могут указывать на проблемы с давлением. К гипертонии оказались склонны невротики. Результаты работы ученых были опубликованы в General Psychiatry.
Исследователи проанализировали данные более 700 человек в попытке установить связь между разными видами давления: артериальным систолическим и диастолическим, пульсовым и повышенным артериальным.
Выяснилось, что гипертония непосредственно связана с появлением в характере человека невротических черт. Зависимость была обнаружена в 90% случаев. Люди с повышенным диастолическим давлением, как правило, хуже выдерживают стресс, чаще имеют неуравновешенный характер и страдают от беспокойства и тревожности.
Всё дело в том, что повышенное давление непосредственно влияет на работу нервной системы, пишет издание
Какие еще черты присущи невротикам? Вот небольшой перечень:
чрезмерная реакция на стресс;
склонность к критике;
резкие перепады настроения;
раздражительность.
приступы гнева или вины.
Кстати
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