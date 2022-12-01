Названы неожиданные симптомы повышенного давления, которые проявляются в нашем поведении

Впрочем, как недавно выяснили ученые, психическое состояние человека и черты его характера тоже могут указывать на проблемы с давлением. К гипертонии оказались склонны невротики. Результаты работы ученых были опубликованы в General Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные более 700 человек в попытке установить связь между разными видами давления: артериальным систолическим и диастолическим, пульсовым и повышенным артериальным.

Выяснилось, что гипертония непосредственно связана с появлением в характере человека невротических черт. Зависимость была обнаружена в 90% случаев. Люди с повышенным диастолическим давлением, как правило, хуже выдерживают стресс, чаще имеют неуравновешенный характер и страдают от беспокойства и тревожности.

Всё дело в том, что повышенное давление непосредственно влияет на работу нервной системы, пишет издание Interia.

Какие еще черты присущи невротикам? Вот небольшой перечень:

чрезмерная реакция на стресс;

склонность к критике;

резкие перепады настроения;

раздражительность.

приступы гнева или вины.

Кстати

Невротикам бывает очень непросто выстроить здоровые отношения с окружающими. Психолог Михаил Лабковский назвал способ это сделать. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.