5 самых важных маркеров здоровья: как их проверить самостоятельно

Знаете ли вы, какое давление идеально именно для вас? Каким должен быть пульс в состоянии покоя? К какому объему талии нужно стремиться — не ради красоты, а здоровья для? Врачи говорят, что мало просто время от времени измерять давление и следить за весом. В дополнение к ним есть и другие, не менее важные показатели.

Давление

Измерять его нужно не от случая к случаю, а регулярно. Гипертонию ведь не зря называют «тихим убийцей»: она создает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риск сердечного приступа или инсульта, при этом давление редко проявляется какими-то внешними симптомами. Если вы его почувствовали, значит ситуация и правда уже сложная.

Поэтому врачи говорят, что тонометр должен быть в каждой домашней аптечке. Оптимальное давление — 120 на 80, нормальное — 120–129 на 80–84. Давление выше, чем 140 на 90, указывает на артериальную гипертонию.

Но при этом надо иметь в виду, что для каждого человека могут быть индивидуальные показатели. Например, гипотоники хорошо себя чувствуют при давлении 90 на 60, а 120 на 80 для них уже многовато. Чтобы определить свое «рабочее» давление, нужно на протяжении дня (при хорошем самочувствии) измерять давление на обеих руках, контролируя, как и после чего оно изменяется.