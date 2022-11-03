Многие боятся, что если начнут вести себя таким образом, то по итогу останутся в одиночестве. Однако на самом деле так случится только в случае, если вы сами того пожелаете.

Представьте: один раз вы прогнали недостойного партнера. Второй раз сумели вовремя заметить тревожные признаки — и вы даже не вступили в неудачные отношения. А на третий вы даже не пошли на неудачное свидание, так как заранее поняли, что с человеком что-то не то.

В итоге вы перестаете бояться и учитесь защищать свои границы. Вам нестрашно знакомиться и общаться — вы уверены, что ничего плохого с вами не произойдет. Вы обретаете эмоциональную свободу и можете по собственной воле начать отношения с подходящим человеком.

Но вот если не научиться говорить о том, что вас не устраивает, то все будет совсем иначе. Вы обожжетесь о неудачные отношения один раз, второй, третий… А потом сработает инстинкт самосохранения, и вы вообще предпочтете жить в одиночестве — потому что вам будет настолько страшно начинать отношения, что вы сами внушите себе, будто бы это вообще не для вас.