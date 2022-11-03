Есть довольно известное выражение: пока ты сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Многие его слышали, но не многие понимают, почему так. Разве отношение к себе, уровень уверенности и то, как к тебе относятся другие, — вещи взаимосвязанные?
Специалисты уверены, что да. Психолог Михаил Лабковский объяснил в своем
По словам Лабковского, есть правило: нужно сразу говорить о том, что не нравится. И оно отлично помогает избавиться от любовной зависимости.
Бывает, что человек ведет себя абсолютно неправильно со своей второй половиной: обманывает, пытается манипулировать, наказывает молчанием, то пропадает, то снова появляется, резко прекращает общение без объяснения причин.
И вот когда вы уверены в себе, вы после первого недостойного поступка сможете сказать, что вам такое поведение не нравится. Потому что вы можете доверять своим ощущением и обратите внимание на чувство «что-то идет не так», которое появляется в ответ на психологическое насилие. Если вы не привыкли страдать, то просто закончите такие отношения.
А вот неуверенный в себе человек непременно начнет копаться в себе, искать причины проблем в собственном поведении и испытывать чувство вины. Или попытается оправдать партнера, придумать объяснение его поступкам: мол, у него было просто тяжелое детство или день не задался. Неуверенные в себе люди пытаются внушить себе, будто бы если они начнут еще больше стараться, то вторая половина непременно исправится. Вариант еще хуже — когда вы начинаете играть с возлюбленным в игру «кто кого» и портите жизнь и себе, и ему.
Если действовать как здоровый человек, даже невротик сможет выйти из цепи насилия. А если вы еще и закрепите этот паттерн повеления, то сможете сразу реагировать на неподобающее отношение к себе.
Многие боятся, что если начнут вести себя таким образом, то по итогу останутся в одиночестве. Однако на самом деле так случится только в случае, если вы сами того пожелаете.
Представьте: один раз вы прогнали недостойного партнера. Второй раз сумели вовремя заметить тревожные признаки — и вы даже не вступили в неудачные отношения. А на третий вы даже не пошли на неудачное свидание, так как заранее поняли, что с человеком что-то не то.
В итоге вы перестаете бояться и учитесь защищать свои границы. Вам нестрашно знакомиться и общаться — вы уверены, что ничего плохого с вами не произойдет. Вы обретаете эмоциональную свободу и можете по собственной воле начать отношения с подходящим человеком.
Но вот если не научиться говорить о том, что вас не устраивает, то все будет совсем иначе. Вы обожжетесь о неудачные отношения один раз, второй, третий… А потом сработает инстинкт самосохранения, и вы вообще предпочтете жить в одиночестве — потому что вам будет настолько страшно начинать отношения, что вы сами внушите себе, будто бы это вообще не для вас.