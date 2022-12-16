Симптомы ангины

Самый характерный признак ангины — боль в горле. Характерное отличие боли в горле именно при ангинах — то, что боль наиболее сильная при проглатывании пищи и воды , тогда как, например, при фарингите (воспалении задней стенки глотки), наибольшая боль, напротив, бывает при так называемом пустом глотке, а при приеме пищи и жидкости становится легче.

Также при ангине, как правило, бывает лихорадка — так по-научному называется подъем температуры тела выше 37⁰ С, однако ее может и не быть. Патогномоничным, то есть характерным именно для данного заболевания, признаком считают наличие налета на миндалинах (их еще называют гландами), как правило, на обеих.

Обычно его не получается удалить, а в тех местах, где он все же был удален, может выступить кровь. Кстати, удалять налеты при ангине ни в коем случае не нужно , тем более самостоятельно.