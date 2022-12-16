Этой зимой, кажется, болеют все. Если предыдущие два года все внимание было сосредоточено на статистике по ковиду, то сейчас в России наблюдают вспышки разных штаммов гриппа и ОРВИ.
Впрочем, на этом список болезней с симптомами вроде боли в горле и высокой температуры не заканчивается. Есть еще, например, ангина. Почему эта болезнь вообще развивается и как ее отличить от простуды? Объясняет врач-оториноларинголог Антон Ризаев.
Врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника»
Болезнь молодых
— Ангина, или, говоря научным языком, острый тонзиллит — это воспалительное заболевание небных миндалин, которые находятся по бокам в ротоглотке. Оно особенно актуально в холодное время года. Страдают в основном дети и молодые люди.
Заболевание весьма заразно, поэтому способно распространяться в коллективах, приводя к эпидемиям. Как правило (хотя бывают и исключения), ангину вызывают бактерии, наиболее частый возбудитель — гемолитический стрептококк.
Нередко ангиной называют также обострения хронического тонзиллита, когда возбудитель изначально присутствует в организме и его активация происходит под воздействием тех или иных факторов, кратковременно снижающих иммунитет, таких, как переохлаждение, стресс или недостаток сна.
Симптомы ангины
Самый характерный признак ангины — боль в горле. Характерное отличие боли в горле именно при ангинах — то, что боль наиболее сильная при проглатывании пищи и воды, тогда как, например, при фарингите (воспалении задней стенки глотки), наибольшая боль, напротив, бывает при так называемом пустом глотке, а при приеме пищи и жидкости становится легче.
Также при ангине, как правило, бывает лихорадка — так по-научному называется подъем температуры тела выше 37⁰ С, однако ее может и не быть. Патогномоничным, то есть характерным именно для данного заболевания, признаком считают наличие налета на миндалинах (их еще называют гландами), как правило, на обеих.
Обычно его не получается удалить, а в тех местах, где он все же был удален, может выступить кровь. Кстати, удалять налеты при ангине ни в коем случае не нужно, тем более самостоятельно.
Таким образом, именно особый характер боли в горле при ангине, а также наличие налетов на миндалинах помогают легко отличить ее от ОРВИ и гриппа.
Когда теплая куртка и шерстяной свитер — зло
Безусловно, некоторые привычки могут повышать риск возникновения ангины. К примеру, некоторые родители, опасаясь переохлаждения, одевают детей слишком тепло, так сказать, «с запасом». Существует даже такая поговорка: жар костей не ломит. Иногда так одеваются и взрослые. Подобная манера ведет к постепенному снижению адаптационных резервов организма, и даже небольшое общее переохлаждение (попасть под дождь) или локальное (съесть мороженое) может спровоцировать развитие ангины.
Кроме того, частые ангины могут быть следствием наличия у человека хронического тонзиллита.
Лечение ангины
Лечение ангины обязательно должно проходить под контролем врача. Чаще всего используются системные антибактериальные препараты, а также широко применяются полоскания горла растворами антисептиков. Своевременно начатое и правильное лечение помогает не только быстро убрать неприятные симптомы, но и избежать осложнений.
Если ангину провоцирует хронический тонзиллит, то в этом случае для профилактики обострений (ангин) необходимо 1-2 раза в год проходить курсы промывания миндалин, физиолечения (УФ-облучение миндалин, магнит или лазер на область миндалин). Обычно в этом случае количество обострений значительно сокращается, уходят и другие неприятные симптомы, такие, как казеозные пробки на миндалинах, неприятный запах изо рта.
Однако в случае, если количество обострений превышает 4 в год, а консервативное лечение не дает эффекта, правильным решением бывает тонзиллэктомия — удаление небных миндалин. Этот метод применяют, когда миндалины уже утратили свою защитную функцию, превратившись в рассадник инфекции.
Осложнения ангины
Наиболее частые, но при этом очень грозные осложнения — на сердце (ревматический эндокардит, миокардит) и почки (гломерулонефрит), а также суставы (острая ревматическая атака, ревматоидный артрит). Кроме того, случаются осложнения и при распространении инфекции на окружающие ткани, чаще всего — паратонзиллярный абсцесс. При этом инфекция проникает в расположенную за миндалиной клетчатку. В этом случае боль усиливается обычно с какой-то одной стороны, появляется затруднение при открывании рта.
Лечение хирургическое: выполняется вскрытие абсцесса, после чего происходит значительное улучшение, в последующем ежедневно в течение нескольких дней проводятся ревизии полости абсцесса. Обязательно используется системная и местная антибактериальная терапия.
При отсутствии своевременного и адекватного лечения паратонзиллярного абсцесса возможно развитие опасных для жизни состояний — медиастентита или сепсиса. В случае развития любого из вышеуказанных осложнений в плановом порядке показана тонзиллэктомия.