5 главных ошибок в лечении кашля, которые могут довести до пневмонии и бронхита

Кашель — это не заболевание, а только симптом, который указывает на раздражение, воспаление слизистых носоглотки, гортани, трахеи или бронхов. Многие из нас просто игнорируют кашель, предпочитая его совсем не лечить, либо впадают в другую крайность — даже при легком покашливании начинают принимать различные сиропы или таблетки «от кашля», которые порой могут навредить сильнее, чем помочь.

Стоит помнить — кашель может быть признаком как относительно безобидного ОРВИ, так и бронхита, пневмонии, туберкулеза. Более того, иногда это признак болезни сердца или даже рака. Если в течение 2–3 дней не становится лучше, кашель нарастает или приводит к резкому ухудшению состояния — обязательно нужен врач. И еще не стоит совершать ошибок в лечении, которыми грешат многие из нас. Об этом мы поговорили с врачом-терапевтом Лидией Голубенко.