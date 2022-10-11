5 главных ошибок в лечении кашля, которые могут довести до пневмонии и бронхита

Кашель — это не заболевание, а только симптом, который указывает на раздражение, воспаление слизистых носоглотки, гортани, трахеи или бронхов. Многие из нас просто игнорируют кашель, предпочитая его совсем не лечить, либо впадают в другую крайность — даже при легком покашливании начинают принимать различные сиропы или таблетки «от кашля», которые порой могут навредить сильнее, чем помочь.
Стоит помнить — кашель может быть признаком как относительно безобидного ОРВИ, так и бронхита, пневмонии, туберкулеза. Более того, иногда это признак болезни сердца или даже рака. Если в течение 2–3 дней не становится лучше, кашель нарастает или приводит к резкому ухудшению состояния — обязательно нужен врач. И еще не стоит совершать ошибок в лечении, которыми грешат многие из нас. Об этом мы поговорили с врачом-терапевтом Лидией Голубенко.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Покупаем первый попавшийся препарат «от кашля»
Нередко мы покупаем препараты, услышав рекламу по ТВ или по рекомендации знакомых. Но это большая ошибка хотя бы потому, что кашель бывает разным, а препараты из группы «от кашля» имеют разные принципы действия. Так, при сухом кашле, если он очень сильный, буквально удушающий, препараты помогают на время его подавить, чтобы человек мог хотя бы выспаться. Но при влажном кашле подавлять его препаратами ни в коем случае нельзя. Можно заработать себе пневмонию.
Все лекарства делят на три группы:
Подавляющие кашель, которые действуют как на уровне мозга, так и на периферии, снижая кашлевой рефлекс. Показаны только и исключительно при сухом кашле, когда он мучителен.
Муколитические средства — они помогают разжижать густую, вязкую мокроту. Их применяют при кашле, когда сложно откашливаться, мокрота вязкая, плохо отходит.
Отхаркивающие — они помогают активнее откашлять и вывести мокроту, собственно, они не «от», а для кашля. Чем быстрее будет выведена мокрота, тем быстрее вы поправитесь.
Лечим кашель травами и народной медициной
В умах наших соотечественников прочно засела мысль о том, что народная медицина, различные рецепты бабушек и фитотерапия — эффективнее и безопаснее аптечных «химических» таблеток, сиропов и других форм. Но в реальности иногда ситуации бывают обратными. Аптечная «химия» за долгие годы ее разработки изучена вдоль и поперек, имеет четкие показания, определенные механизмы действия и выявленный список побочных эффектов и противопоказаний.
А вот о народных средствах этого сказать нельзя. Иногда реакции на различные травяные настои и отвары настолько непредсказуемы, что, начавшись как ОРВИ, инфекция быстро переходит в бронхит с пневмонией. Кроме того, растительные препараты аллергенны, их активность сильно зависит от соблюдения правил сбора, хранения и приготовления. Если вы не профи в фитотерапии, все это соблюсти крайне сложно. Поэтому, если хотите поближе к природе, обсудите с врачом аптечные препараты на основе растительных компонентов, благо таковых для лечения кашля немало.
Принимать антибиотики
Несмотря на то, что антибиотики нужно принимать только по рецепту врача и покупать по нему же, наши люди умеют найти лазейки и купить заветные капсулы или таблетки, чтобы полечить кашель. Но важно понимать, что далеко не при всех хворях это нужно, в некоторых случаях антибиотики еще и навредят. В итоге можно получить сочетание кашля с диареей, что, согласитесь, не добавит оптимизма.
К назначению антибактериальных препаратов на фоне инфекций с кашлем есть целый ряд строгих показаний. Их учтет врач и, если это реально надо, подберет вам самый подходящий антибиотик. Самим их пить нельзя, они не уберут кашель.
Полагаться на леденцы и пастилки
Нередко кашель возникает из-за першения и сухости глотки. В этом случае леденцы, пастилки или таблетки для рассасывания могут помочь в облегчении состояния. Они содержат местные анестетики, антисептические компоненты, противовоспалительные, охлаждающие вещества — ментол, эвкалиптовое масло и т.д.
Но если это кашель, который связан с проблемами гортани, трахеи или бронхов, толку от этих пастилок, леденцов просто не будет. Они не влияют на кашлевые рецепторы и на причину инфекции, раздражения. Поэтому и лечить кашель они просто не могут. Кстати, применять их можно не более 3–4 дней, поскольку в их составе содержатся вполне себе активные компоненты. Их длительный прием чреват побочными эффектами.
Домашние ингаляции
Ингаляционную терапию активно применяют в стационарах, особенно при серьезных проблемах дыхательных путей — обструкции, спазме, отеке тканей. Вдыхание мелкодисперсных аэрозолей с лекарственными средствами помогает в лечении как сухого, так и влажного кашля. Но при одном условии — все препараты подбирает только врач.
Самостоятельные ингаляции в условиях дома, рецепты которых можно встретить в интернете, могут быть опасны. Так, например, не стоит делать ингаляции с минеральной водой. Она нестерильна, содержит большое количество солей, которые могут раздражать слизистые и ухудшать ситуацию. Допустим только стерильный физраствор.
Аналогично не стоит применять в небулайзере эфирные масла. Мелкие частицы аэрозоля проникают глубоко в бронхи, что грозит развитием масляной пневмонии.
Некоторым людям вообще запрещены ингаляции:
Часто бывают носовые кровотечения.
Выявлена гнойная ангина.
Есть сердечная недостаточность.
Резко повышено артериальное давление.
Недавно перенесен инсульт, инфаркт.
Кроме того, опасны ингаляции при влажном кашле, они могут только заболотить бронхи и легкие, что грозит пневмонией.