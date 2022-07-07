Утренний кашель и еще 6 признаков серьезных проблем с легкими

Респираторный тракт — это сложно устроенная система, которая обеспечивает организм кислородом и выводит образующийся в процессе метаболизма углекислый газ. Воздух последовательно проходит через носоглотку, где он согревается, очищается и увлажняется. Затем проходит через гортань и трахею, попадая в бронхиальное дерево. Это сеть трубок, от крупных да самых мелких, похожих на перевернутое вверх ногами дерево — по ним воздух последовательно проходит до легочных альвеол.

Чтобы воздушная смесь беспрепятственно двигалась на вдохе и выдохе в нужном направлении, важно, чтобы просвет бронхов был полностью свободным. В стенках бронхов есть мышцы, которые за счет сокращений, могут регулировать просвет бронхов, из-за чего может резко меняться объем проходящего через них воздуха. Иногда бывают ситуации, когда бронхи сужены, дышать может быть тяжело. Чем это опасно и что это такое, «Доктору Питеру» рассказала Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.