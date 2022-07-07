Утренний кашель и еще 6 признаков серьезных проблем с легкими

Респираторный тракт — это сложно устроенная система, которая обеспечивает организм кислородом и выводит образующийся в процессе метаболизма углекислый газ. Воздух последовательно проходит через носоглотку, где он согревается, очищается и увлажняется. Затем проходит через гортань и трахею, попадая в бронхиальное дерево. Это сеть трубок, от крупных да самых мелких, похожих на перевернутое вверх ногами дерево — по ним воздух последовательно проходит до легочных альвеол.
Чтобы воздушная смесь беспрепятственно двигалась на вдохе и выдохе в нужном направлении, важно, чтобы просвет бронхов был полностью свободным. В стенках бронхов есть мышцы, которые за счет сокращений, могут регулировать просвет бронхов, из-за чего может резко меняться объем проходящего через них воздуха. Иногда бывают ситуации, когда бронхи сужены, дышать может быть тяжело. Чем это опасно и что это такое, «Доктору Питеру» рассказала Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.
пульмонолог, аллерголог-иммунологvk.com/smclinic_spb
Бронхиальная обструкция — что это
Обструкция бронхов — это не отдельное заболевание, а комплекс симптомов, характерный для разных болезненных состояний. Человек испытывает сложности с дыханием:
хрипит, сипит,
с трудом выдыхает воздух.
Эта проблема часто возникает при острых воспалительных заболеваниях: пневмонии и остром бронхите. Однако обструкция бронхов также может быть признаком бронхиальной астмы, хронического бронхита и даже злокачественной опухоли в легких. Поэтому при подозрении на бронхиальную обструкцию следует обязательно обратиться к врачу-пульмонологу. Специалист поможет найти причины проблемы и назначит необходимое лечение.
На какие признаки стоит обратить внимание?
Одышка. Первым проявлением обструкции бронхов врачи считают одышку. Человек с резким сужением просвета бронхов постоянно ощущает нехватку кислорода. Поэтому он начинает задыхаться даже при незначительных физических нагрузках, а иногда — и в покое, если бронхи сужены очень сильно и резко.
Хрипение и сипение. Хрипы, свисты, сипы при дыхании — наиболее характерные признаки бронхиальной обструкции. Как правило, они хорошо слышны и самому человеку, и окружающим его людям. При этом симптомы усугубляются в ночное время, когда пациент находится в лежачем положении.
Кашель. Типичный кашель при обструкции бронхов — сухой и без отделения мокроты. Чаще всего приступы кашля «накатывают» по утрам после сна. Это связано с особенностями реагирования бронхиальных мышц на раздражители и изменениями в синтезе гормонов, метаболизме тела.
Чувство «раздутости» в груди. При бронхиальной обструкции человек может испытывать ощущение «надутого шара» в области грудной клетки. По субъективным ощущениям и внешним признакам грудь словно раздувается и начинает напоминать почку: межреберные промежутки сглаживаются, ямки над ключицами увеличиваются в размере и начинают как бы выпирать, а шея кажется толстой и короткой.
Акроцианоз. Термином акроцианоз врачи называют посинение кожных покровов в облсти определенных частей тела. При обструкции бронхов синюшный оттенок приобретают губы и кончик носа. Это связано со спазмом сосудов легких и нехваткой кислорода в тканях.
Синдром барабанных палочек. На обструкцию бронхов указывает и изменение формы пальцев рук. Это так называемый синдром барабанных палочек. Пальцы утолщаются на концах, а ногти становятся похожи на стекла наручных часов: становятся выпуклыми и приобретают нездоровую гладкость. В результате руки действительно становятся похожи на барабанные палочки.
Проблемы с выдохом. При бронхиальной обструкции дыхание не просто сбивается, но и нарушается баланс между вдохами и выдохами. Человеку проще выдыхать, чем вдыхать воздух. При этом вдохи становятся затрудненными и более длинными.
Срочный визит к пульмонологу
Если вы ощущаете хотя бы один из этих симптомов, не стоит откладывать визит к врачу. Лучше, если это будет пульмонолог, который быстро определит причину нарушений дыхания. Конечно, на первом месте среди причин обструкции бронхов стоят инфекционные процессы — вирусные или бактериальные, реже — грибковые. Воспалительный процесс в области слизистых приводит к отеку и утолщению слизистых, из-за чего просвет сужается. Дополнительно мышцы тоже могут сокращаться, что приводит к тому, что бронхиальный просвет резко сокращается, дышать тяжело.
Кроме того, возможна обструкция бронхов на фоне аллергии, в этом случае симптомы могут возникать резко, после контакта с аллергеном в воздухе или при попадании его в организм другими путями. Дополнительно усиливает раздражимость бронхов пыль в воздухе, химические соединения, гарь, курение и раздражающие вещества (аэрозоли).
Чтобы устранить обструкцию, нужно убрать раздражители и расслабить мышцы. Врач назначает целый ряд препаратов, которые решат проблему быстро и эффективно.