В холодное время года для многих людей насморк — обычное дело. Немного замерз накануне — и вот уже вовсю чихаешь и говоришь в нос. Многие и внимания на такой симптом не обращают. Однако делать так неправильно. Любой насморк нужно лечить, разобравшись в том, что стало его причиной. Иначе можно столкнуться с самыми тяжелыми последствиями.
Насморк, а после инфаркт и инсульт
По словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, затяжной насморк может стать причиной инфаркта или инсульта. Ведь если у человека постоянно заложен нос, значит, его мозг не получает достаточно воздуха. От этого появляются проблемы со сном, храп, головная боль и слабость. А как итог — повышенный риск инфаркта и инсульта.
Специалист напоминает: насморк вполне может остаться с вами навсегда, если вы ничего не будете делать для его лечения. И чем дальше, тем хуже будет.
Бронхиальная астма и отит
Как отмечает врач-терапевт Константин Хоманов, в нашем теле носовые пазухи расположены близко со слуховыми каналами. Достаточно неправильно высмаркиваться — и вот уже безобидный насморк превратился в достаточно болезненный отит. Кроме того, насморк может спровоцировать развитие воспаления внутреннего уха — лабиринтита.
Кроме того, если не избавиться от слизи в носу, есть риск заработать и более тяжелые осложнения — например, пневмонию или бронхиальную астму. Дело в том, что к слизи, которая выделяется из носа, присоединяются бактерии, после чего ее мельчайшие капельки могут попасть в бронхи и легкие.
Абсцесс мозга после чихания
В самых запущенных случаях насморк чреват абсцессом головного мозга, подчеркивает врач-отоларинголог клиники СПбГПМУ, доктор медицинских наук Павел Павлов. То есть из-за такого пустяка в веществе вашего мозга может начать скапливаться гной. А еще запущенный насморк может обернуться менингитом.
Реальная история
Молодая девушка из Индии Наташа Алена Гюнтер лишилась половины черепа после обычного насморка. Как призналась сама девушка в соцсетях, первое время она была уверена, что у нее нет каких-то серьезных проблем со здоровьем: всего-то синусит, как ей казалось — безобидный. Однако болезнь долгое время не проходила, и Гюнтер обратилась за помощью к медикам. Врачи начали лечение и выяснили: в мозг девушки попала инфекция. В итоге пришлось провести операцию и удалить половину черепа. Теперь у девушки на голове огромная вмятина.
Когда насморк — это аутоиммунное заболевание
Кроме того, бывает, что насморк — верный признак того, что вы уже больны чем-то опасным. Конечно, чаще всего чихаете вы из-за ОРВИ. Однако, как отмечает кандидат медицинских наук Яна Лейнеман, порой за симптомами острой респираторной инфекции может скрываться красная волчанка. Нередко обнаружить это получается только после того, как терапевт сначала пропишет курс лечения от ОРВИ, а потом назначает антибактериальную терапию. И когда эти методы не срабатывают, возникает подозрение: причиной недомогания может быть именно аутоиммунное.
Кстати, сам по себе проигнорированный насморк может стать тригером для появления волчанки. Дело в том, что у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к неправильной работе иммунитета. И одним из факторов, способных привести к развитию болезни, может стать вирусная инфекция.
— К сожалению, многим людям кажется, что насморк — это совсем не страшно, страдает только нос, а не весь организм, поэтому можно идти на работу, на тренировку. Но на самом деле это не так, — поясняет врач.
Поэтому помните: даже вроде бы несерьезный насморк нужно лечить, как минимум постельным режимом.
Кстати
Еще одна из опасностей насморка заключается в популярном способе его лечить — каплях для носа. По словам врачей, с подобными препаратами нужно быть предельно осторожными. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.