Насморк, а после инфаркт и инсульт

По словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, затяжной насморк может стать причиной инфаркта или инсульта. Ведь если у человека постоянно заложен нос, значит, его мозг не получает достаточно воздуха . От этого появляются проблемы со сном, храп, головная боль и слабость. А как итог — повышенный риск инфаркта и инсульта.

Специалист напоминает: насморк вполне может остаться с вами навсегда, если вы ничего не будете делать для его лечения. И чем дальше, тем хуже будет.

Бронхиальная астма и отит

Как отмечает врач-терапевт Константин Хоманов, в нашем теле носовые пазухи расположены близко со слуховыми каналами. Достаточно неправильно высмаркиваться — и вот уже безобидный насморк превратился в достаточно болезненный отит. Кроме того, насморк может спровоцировать развитие воспаления внутреннего уха — лабиринтита.

Кроме того, если не избавиться от слизи в носу, есть риск заработать и более тяжелые осложнения — например, пневмонию или бронхиальную астму. Дело в том, что к слизи, которая выделяется из носа, присоединяются бактерии, после чего ее мельчайшие капельки могут попасть в бронхи и легкие.