Изобилие блюд на новогоднем столе многие считают обязательным условием праздника. Одни хозяйки хотят так поразить дорогих гостей, другие считают своим долгом наготовить как можно больше самых разных салатов, горячих блюд и закусок, чтобы «подкупить» символ года и задать тренд изобилия на все предстоящие 365 дней.
Другой вопрос — надо ли все это есть в избытке в новогоднюю ночь и после нее, и какие сочетания продуктов и напитков могут стать причиной резкого ухудшения здоровья? Рассказывает врач-диетолог.
заведующая московским областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-диетолог высшей категории
Правило маленькой тарелки
Перед новогодней ночью не стоит голодать, чтобы в желудок «поместилось больше вкусного», настоятельно советует диетолог Ирина Пичугина — важно даже 31 декабря не забывать о завтраке, обеде и ужине, тогда желудочно-кишечный тракт будет готов к вечернему обильному приему еды.
— В новогоднюю ночь старайтесь не переедать, все должно быть в меру, если очень хочется, то маленький кусочек или порция вреда здоровью не нанесут, а еще, чем меньше тарелка на столе, тем меньше вы будете есть, —
Самые полезные блюда
— Выбирайте легкие салаты из зелени и свежих овощей, запеченное мясо, птицу, рыбу, низкокалорийные соусы и майонез, — советует Инна Пичугина. — На праздничный стол можно поставить домашний холодец — отличное полезное и низкокалорийное блюдо.
Самое вредное на новогоднем столе
Одни из самых неполезных на столе в Новый год — жирные блюда, в том числе, заправленные калорийным майонезом, кожа индейки или курицы — как самая вредная часть птицы.
— Постарайтесь исключить жирное, оно не сочетается с алкоголем и может вызвать приступ панкреатита, — предупреждает врач.
По словам диетолога, не стоит налегать на соленые огурцы, маринованные овощи и копчености.
— От колбасных изделий и сыра лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз, — пояснила диетолог.
Специалист рекомендует также не злоупотреблять алкоголем и сладкими газированными напитками, пакетированными соками — в них очень много сахара.
— Лучше пить больше простой воды или приготовить домашний морс. Покупные торты и пирожные стоит заменить фруктами или приготовить низкокалорийные десерты своими руками, — резюмирует Инна Пичугина.
Ранее психолог Долгов рассказал о самой вредной традиции в преддверии Нового года — подведение итогов. Для душевного здоровья — это не самое полезное занятие. Не стоит портить себе настроение мыслями о прошлогодних поражениях и несбывшихся желаниях.
Альтернатива подведению итогов, по мнению психолога — вспомнить только о хорошем в уходящем году, заново прочувствовать свои победы и удачи, а также моменты, когда вы были счастливы. И не только вспомнить самим, но и поделиться ими со своими родными и близкими.