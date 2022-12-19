Самые полезные блюда

— Выбирайте легкие салаты из зелени и свежих овощей, запеченное мясо, птицу, рыбу, низкокалорийные соусы и майонез, — советует Инна Пичугина. — На праздничный стол можно поставить домашний холодец — отличное полезное и низкокалорийное блюдо.

Самое вредное на новогоднем столе

Одни из самых неполезных на столе в Новый год — жирные блюда, в том числе, заправленные калорийным майонезом, кожа индейки или курицы — как самая вредная часть птицы.

— Постарайтесь исключить жирное, оно не сочетается с алкоголем и может вызвать приступ панкреатита, — предупреждает врач.

По словам диетолога, не стоит налегать на соленые огурцы, маринованные овощи и копчености.

— От колбасных изделий и сыра лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз, — пояснила диетолог.

Специалист рекомендует также не злоупотреблять алкоголем и сладкими газированными напитками, пакетированными соками — в них очень много сахара.