Было ожидаемо: 2 причины, почему любовь на самом деле заканчивается

«Если бы кто-то сказал вам, когда вы только влюбились в этого человека, что чувства скоро охладеют, поверили ли бы вы? — задает резонный вопрос Мишель. — Скорее всего нет, потому что на ранней стадии отношений страсть на пике. Но потом тихо и незаметно чувства сходят на нет. Это вода, которая точит камень очень долгое время. Вот почему вам кажется, что просто „так случилось“. На самом деле, у любого спада есть две основные причины».

Первая причина: вы перестали вместе делать то, что делали раньше, когда были глубоко влюблены друг в друга. Вы перестали вести разговоры до утра, страстно заниматься любовью, просто тусоваться с друзьями.

«Я работаю с парами на грани развода, — говорит Мишель. — И когда прошу их вспомнить начало отношений, даже супруги, которые пребывают в состоянии постоянной ссоры, смягчаются. Их лица светлеют, когда они вспоминают свои первые свидания — тогда им нужно было так мало, чтобы стать счастливыми. Они просто хотели быть вместе. И эти романтические воспоминания никуда не денутся».