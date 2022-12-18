Было ожидаемо: 2 причины, почему любовь на самом деле заканчивается

Если спросить у разбежавшейся пары, куда делась их любовь, вряд ли они смогут ответить на этот вопрос. Кто-то вспомнит, что чувства живут три года, кто-то просто пожмет плечами, мол, ну, бывает.
Но психолог Мишель Вайнер-Дэвис
Директор центра по борьбе с разводами (США)
«Если бы кто-то сказал вам, когда вы только влюбились в этого человека, что чувства скоро охладеют, поверили ли бы вы? — задает резонный вопрос Мишель. — Скорее всего нет, потому что на ранней стадии отношений страсть на пике. Но потом тихо и незаметно чувства сходят на нет. Это вода, которая точит камень очень долгое время. Вот почему вам кажется, что просто „так случилось“. На самом деле, у любого спада есть две основные причины».
Первая причина: вы перестали вместе делать то, что делали раньше, когда были глубоко влюблены друг в друга. Вы перестали вести разговоры до утра, страстно заниматься любовью, просто тусоваться с друзьями.
«Я работаю с парами на грани развода, — говорит Мишель. — И когда прошу их вспомнить начало отношений, даже супруги, которые пребывают в состоянии постоянной ссоры, смягчаются. Их лица светлеют, когда они вспоминают свои первые свидания — тогда им нужно было так мало, чтобы стать счастливыми. Они просто хотели быть вместе. И эти романтические воспоминания никуда не денутся».
Эксперт говорит: на ранних стадиях брака отношения всегда превалируют над всем остальным в жизни. Пары проводят вместе много времени, делятся друг с другом мыслями и чувствами. Это укрепляет связь.
Но со временем по разным причинам люди перестают инвестировать в отношения. Появляются более важные вещи, которые надо делать самостоятельно. И чувства отходят на второй план. Супруги начинают воспринимать друг друга как должное, разговор становится просто обменом информацией. На первое место выходят дети, и муж с женой превращаются в папу и маму. И даже вечером они больше общаются с гаджетами, чем между собой. В итоге это приводит к разводу после 20-30 лет отношений.
Вторая причина — это обиды, гнев и разочарования, которые накапливались у супругов за годы брака. Жизни без проблем не бывает: финансовые стрессы, здоровье, проблемы детей — каждый стресс вызывает все большие и большие разногласия и с каждым годом ослабляет супружескую связь.
«Никто не рождается со знанием об успешных отношениях, — говорит доктор Вайнер-Дэвис. — И в трудные периоды жизни мы склонны думать, что все люди вокруг нас мстительны, эгоцентричны и безразличны. Но правда в том, что они тоже не знают, как реагировать на проблемы. Но если вы пара, то можете сделать все возможное, чтобы преодолеть кризис вместе и снова влюбиться в близкого человека».