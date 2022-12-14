Очень мало кто может похвастаться здоровой самооценкой: люди то возносят себя до небес и вообще игнорируют потребности окружающих, то, наоборот, ни во что себя не ставят.
Как неадекватно высокая самооценка человека может навредить другим — довольно очевидно. А что насчет низкой самооценки? Психолог Михаил Лабковский уверен: она также способна разрушать жизнь окружающих.
Например, представим, что у неуверенного человека появился ребенок. Как правило, дети всегда ориентируются на референтную группу — то есть на так называемых «значимых взрослых». Поэтому если мама себя не любит, не принимает, живет под гнетом собственных комплексов — значит, и ее дочь или сын также станут повторять ее модель поведения.
Счастливые дети растут у счастливых родителей. И наоборот, если мама или папа так и не смогли сладить с собственными проблемами, страдать будут в первую очередь их дети.
Психолог также привел другой яркий пример. Если неуверенная в себе дама вступит в отношения с мужчиной, скорее всего, ее будет съедать ревность. Она станет днем и ночью думать о том, что ее суженый обязательно предаст и изменит, а потому будет мучить своего партнера ревностью. Счастливой семьи в таких условиях не построишь, так что и муж такой женщины в скором времени начнет терзать себя мыслью, что с ним «что-то не так».
Каждый человек по итогу решает сам: продолжать ли быть рабом своих комплексов и мучить тем самым не только себя, но и близких, или научиться относиться уважительно и к самому себе, и к другим.
Нередко мы привыкаем сравнивать себя с другими еще с детства. Однако с этим можно и нужно бороться. Во-первых, старайтесь делать именно то, что хотите вы. Если ваша подруга приняла решение работать без выходных, чтобы потом позволить себе дорогой отпуск, вовсе не значит, что этого же хотите и вы. А значит, нет смысла себя сравнивать с нею и ругать.
Во-вторых, вам нужно приучить себя не делать то, чего вы не хотите делать.
Кстати
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