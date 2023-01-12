Как понять, что вместо настоящего молока и масла вам продают суррогат: советы экспертов

На что обращать внимание?

Главное правило: если в продукте есть заменитель молочного жира, то его название на этикетке должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» . Исключения — сливочно-растительные спреды, сливочно-растительные топленые смеси и мороженое с заменителем молочного жира.

Также на пачке должна быть прописана информация о том, какая технология производства использована для молокосодержащего продукта. Проще говоря, если перед вами суррогатный творог, он должен быть изготовлен «по технологии творога». Кстати, само слово «продукт» может заменять термин, который характеризует товар, например «крем» или «соус». Так что «ненастоящий» творог может называться, например, «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии творога».