Как понять, что вместо настоящего молока и масла вам продают суррогат: советы экспертов

Если вы видите на полке продуктового магазина что-то, похожее внешне на сыр, вполне может быть, что на самом деле это не он, а «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».
Как понять, что перед вами — настоящий продукт или суррогат? Чем могут быть опасны заменители молочного жира? Разбираемся вместе с
Для того чтобы понять, какой именно продукт перед вами, нужно внимательно прочитать этикетку, ведь уже несколько лет производители продукции с растительными жирами должны писать об этом. Причем крупным и четким шрифтом.
Термины «сметанный продукт», «творожный продукт» и подобные им вошли в нашу жизнь с 2018 года. Тогда Евразийская экономическая комиссия решила обязать производителей использовать эти названия, если они добавляют в продукцию растительные жиры, стабилизаторы и консерванты.
На что обращать внимание?
Главное правило: если в продукте есть заменитель молочного жира, то его название на этикетке должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Исключения — сливочно-растительные спреды, сливочно-растительные топленые смеси и мороженое с заменителем молочного жира.
Также на пачке должна быть прописана информация о том, какая технология производства использована для молокосодержащего продукта. Проще говоря, если перед вами суррогатный творог, он должен быть изготовлен «по технологии творога». Кстати, само слово «продукт» может заменять термин, который характеризует товар, например «крем» или «соус». Так что «ненастоящий» творог может называться, например, «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии творога».
При этом название молокосодержащего продукта должно быть напечатано шрифтом размером не меньше 2,5 мм. И информация о содержании растительных масел также указывается отдельно — причем на контрастном фоне. Шрифт информационного поля должен быть не меньше 3 мм. Если упаковка слишком маленькая, вся эта информация должна быть напечатана максимально крупным шрифтом из возможных.
В чем разница
Главное отличие настоящего молока от поддельного — стоимость. Когда молочные жиры меняют на растительные, продукция становится дешевле — ведь производитель уже сэкономил средства на сырье.
А что насчет здоровья? На самом деле растительные жиры далеко не всегда представляют опасность для вашего организма. Остерегаться стоит, например, частично гидрогенизированных масел — в них много трансжиров, которые при постоянном употреблении могут навредить вам. По статистике, каждый год продукты с трансжирами становятся причиной смерти около 500 тысяч человек. Все дело в том, что такая еда провоцирует развитие болезней сердца и сосудов.
Куда обычно кладут опасные гидрогенизированные масла? Их чаще задействуют для производства промышленного маргарина, выпечки с ним в составе, изделий во фритюре.
А вот между обычным молоком и поддельным, в которое добавили растительные жиры, разницы для вашего здоровья нет — если, конечно, производитель изготовил его без нарушений. Однако суррогатное молоко должно стоить ощутимо дешевле.