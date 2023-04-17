Доктор Шишонин рассказал, как за полторы минуты можно понизить высокое давление

Гипертония — очень коварное заболевание: вы можете не догадываться о нем годами, в то время как она будет наносить непоправимый урон вашему организму. Поэтому, даже если вы не испытываете дискомфорта, медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.
В любом случае, если у вас повысилось давление, нужно как можно скорее прийти в норму. Люди, которые часто страдают от гипертонии, уже привыкли носить с собой таблетки. Но что делать, если препарата нет под рукой? Или если вы не гипертоник, а давление скакнуло внезапно, по другой причине? Здесь может помочь комплекс из двух простых действий, говорит Александр Шишонин.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина»
«Практически у всех людей, страдающих от гипертонии, есть проблемы с шеей. И чаще всего нарушена именно ее подвижность. Чтобы справиться со скачком давления, нужно выполнить всего два действия, которые направлены на его стабилизацию», — говорит врач.
Повороты головы
Первое, что вы должны сделать, — это повороты головы влево-вправо. Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом — к правому. Только делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд.
Массаж ладонями
Выполняется сразу же после поворотов головы. Для этого ладони складываете «лодочками» (большим пальцем упираетесь в указательный и средний). Затем начинаете делать самомассаж: обеими руками касаетесь места чуть выше затылка и начинаете мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи. Делайте так 30 секунд.
«Одно это упражнение помогает быстро снизить давление. То есть повороты, а потом легкий массаж. В сумме вы потратите на него полторы минуты, но почувствуете себя гораздо лучше», — заключил врач.
Как можно снизить давление с помощью дыхания
Здесь важно насытить кровь кислородом. Вот пошаговая инструкция:
Сделайте несколько глубоких коротких вдохов (видели, как дышат спортсмены после пробежки? Вот очень похоже по ритму).
Потом сделайте резкий долгий выдох.
Сразу после этого встаньте и начните маршировать на месте. Если позволяет состояние, то приседайте.
Важно начать маршировать или приседать сразу после выдоха, пока вы не начали делать привычные вам вдох-выдох.
Давление понизится, если вы сделаете 3-4 таких цикла по 60 секунд. То есть первые 30 секунд дышите, потом без дыхания оставшиеся 30 секунд приседаете или маршируете на месте. И все заново, пока не почувствуете, что состояние улучшилось.
Чем опасно высокое давление
Одно из опасный последствий резкого скачка давления — это гипертонический криз. Как правило, он происходит неожиданно для человека. Чаще всего от криза страдают те, у кого уже есть проблемы с давлением, но они не следят за показателями на тонометре. То есть забывают принимать препараты, пропускают время их приема, пренебрегают рекомендациями врача, не соблюдают режим труда и отдыха. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.