5 нетипичных симптомов, которые предупредят, что ваше сердце в большой опасности

Наш организм пронизан огромной и сложной системой сосудов разного калибра, которая помогает насыщать кровь кислородом, доставлять ее до всех органов и клеток тела, а затем уносить вместе с углекислым газом и другими продуктами метаболизма.
Кровеносная система — это артерии и вены:
крупные сосуды;
артериолы и венулы;
капилляры — мельчайшие сосудики.
Сердце — насос, благодаря которому кровь перемещается по большим сосудам и маленьким сосудикам. На самочувствии сильно отражается, если эта слаженная система дает сбой, ведь проблемы с кровообращением напрямую связаны со здоровьем сердца.
«Для некоторых людей проблемы с кровообращением будут значить, что сосуды сужены, а это может сигналить о заболевании периферических артерий или атеросклерозе. Помимо этого плохой кровоток может провоцировать образование тромбов, которые могут привести к инсультам и сердечным приступам», —
Как понять, что кровоток работает не так, как надо? На это могут указать следующие симптомы.
Выпадение волос на ногах и руках
Этот симптом необычный, он вначале даже может порадовать женщин: как здорово, одной проблемой меньше, эпиляция больше не нужна. Однако здесь стоит насторожиться, говорит профессор. Когда волосы начинают активно выпадать, это значит, что волосяная фолликула не получает достаточного питания. И виновато в этом может быть именно плохое кровообращение. Если проблему игнорировать, то могут развиться опасные последствия для здоровья, например тромбоз.
Незаживающие ранки на ногах
Когда кровообращение нарушено, то организм не может выполнять должным образом свои функции. Ему может быть сложно регенерировать, поэтому на ногах появляются ранки и язвочки, которые плохо заживают.
«Они часто возникают на голени, причем некоторые из них не вызывают боли, поэтому люди уверены, что ничего страшного в этом нет. Запомните: любая рана, которая появилась давно и никак не проходит, должна быть осмотрена специалистом», — говорит Алан Дэвис.
Проблемы с желудком
Иногда могут сигнализировать о плохой кровообращении такие симптомы, как:
проблемы со стулом;
резь в желудке;
кровь в кале.
Безусловно, изначально надо исключить патологии ЖКТ. Но если гастроэнтеролог и онколог исключили свои диагнозы, то здесь надо уже проверять кровоток.
Частые головокружения
Чувствуете необъяснимое головокружение, теряете равновесие? Плюс ко всему появилась какая-то странная забывчивость? Вероятно, в этом виновато плохое кровообращение.
«К мозгу не поступает столько крови и кислорода, сколько ему необходимо. Из-за этого и появляются головные боли, слабость, проблемы с памятью», — поясняет сосудистый хирург.
Холодные ноги и руки круглый год
Есть люди, у которых ноги и руки ледяные даже в теплом помещении. Так точно быть не должно. Более того, стоит сильно насторожиться, если не получается согреться после бани, кружки горячего чая или лежания под теплым одеялом. Скорее всего, у вас есть проблемы с кровообращением, и совсем непонятно, чем они закончатся — обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.