5 нетипичных симптомов, которые предупредят, что ваше сердце в большой опасности

Есть люди, у которых ноги и руки ледяные даже в теплом помещении. Так точно быть не должно. Более того, стоит сильно насторожиться, если не получается согреться после бани, кружки горячего чая или лежания под теплым одеялом. Скорее всего, у вас есть проблемы с кровообращением, и совсем непонятно, чем они закончатся — обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.