Ученые Университета Рединга обнаружили способ, который может остановить образование тромбов

Команда ученых взяла образцы крови у медведей зимой, когда они впадают в спячку, и летом, когда они бодрствуют и передвигаются. Они также сравнили обездвиженных людей с теми, кто может двигаться и ходить. И наконец, свиней, содержавшихся в небольших загонах, сравнивали с другими свиньями, которые могли свободно передвигаться по сараям. Во всех трех случаях эксперименты показали, что отсутствие движения было связано с наличием гораздо меньшего количества Hsp47. Получается, активный образ жизни запускает «размножение» этого белка, тем самым защищая нас от тромбов.