Ученые Университета Рединга обнаружили способ, который может остановить образование тромбов

Тромбоз — патологическое состояние венозных сосудов, при котором возникают сгустки крови. Они могут передвигаться по сосудам и даже застревать в них. Чаще всего тромбозы происходят в венах ног: либо в глубокой полой вене, либо в поверхностной.
Исследователи Университета Рединга вместе с коллегами из Дании, Германии, Норвегии и Швеции
Оказалось, что все дело в ключевом белке, который может предотвращать образование тромбов. Называется он Hsp47. И у этого белка по-настоящему потрясающие свойства! Он может защищать от образования кровяных сгустков тех, кто:
парализован уже несколько лет;
унаследовал нарушения свертываемости крови;
пострадал от опасных патологий — инфаркта или инсульта.
«Кажется нелогичным, что люди с тяжелым параличом не подвергаются более высокому риску образования тромбов. Это говорит нам о том, что у них в организме происходит что-то интересное. И оказывается, что увеличение уровня Hsp47 играет ключевую роль в предотвращении тромбов не только у людей, но и у других млекопитающих, включая медведей и свиней», — говорит профессор Джон Гиббинс.
Hsp47 высвобождается тромбоцитами — липкими клетками крови, которые вызывают ее свертывание. Этот белок — важный «ингредиент», он помогает клеткам выполнять свою работу. Исследователи обнаружили, что у некоторых животных, например у медведей, этого белка гораздо больше. Собственно говоря, это и объясняет тот факт, что после долгой неподвижной спячки животные могут проснуться и пойти, как будто прилегли пару часов назад.
«Наличие Hsp47 можно считать эволюционным преимуществом. Иначе животные, которые впадают в спячку или просто вынуждены всю жизнь проводить на ногах, не смогли бы нормально жить», — добавил профессор.
Команда ученых взяла образцы крови у медведей зимой, когда они впадают в спячку, и летом, когда они бодрствуют и передвигаются. Они также сравнили обездвиженных людей с теми, кто может двигаться и ходить. И наконец, свиней, содержавшихся в небольших загонах, сравнивали с другими свиньями, которые могли свободно передвигаться по сараям. Во всех трех случаях эксперименты показали, что отсутствие движения было связано с наличием гораздо меньшего количества Hsp47. Получается, активный образ жизни запускает «размножение» этого белка, тем самым защищая нас от тромбов.
«Теперь, когда мы знаем, что Hsp47 настолько важен, мы можем начать искать новые или существующие лекарства, которые могли бы ингибировать функцию этого белка в процессе свертывания крови, тем самым защищая людей, склонных к образованию тромбов», — заключил Джон Гиббинс.