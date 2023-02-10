тромб тромбоз признаки
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Самые опасные тромбы образуются внутри сосудов — они мешают нормальному кровообращению. Еще страшнее, что в любой момент такой тромб может оторваться от стенки сосуда и полностью перекрыть кровоток. Закупорка сосуда сгустком крови называется тромбозом, а он чреват инфарктом, инсультом и внезапной смертью. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктора Балдина, особенно опасны венозные тромбозы — они чаще всего приводят к закупорке сосудов легочной артерии и быстрому летальному исходу.

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Достаточно всего нескольких часов

По словам специалиста, скорость образования тромбов в сосудах может сильно варьироваться — она зависит от факторов их формирования, к которым относятся состояние сосудов, скорость кровотока и показатель свертываемости крови. Это может произойти как за несколько месяцев, так и за несколько часов.

Виктор Балдин
Виктор Балдин

Сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)

- Считается, что за время полета на самолете тромб образуется у одного пассажира каждого авиарейса. Долгие путешествия способствуют снижению циркуляции крови, что, в свою очередь, намного повышает риск возникновения тромбоза, — уточняет Виктор Балдин.

В списке факторов риска также:

  • избыточная масса тела,

  • сахарный диабет,

  • малоподвижный образ жизни,

  • терапия гормонами,

  • прием гормональных противозачаточных препаратов.

Как заподозрить

Сердечно-сосудистый хирург назвал 5 симптомов, которые могут указывать на нарушение циркуляции крови и образование опасного тромба:

  1. резкая пульсирующая боль и чувство онемения в ноге или руке,

  2. регулярные судороги,

  3. отечность ноги или руки,

  4. изменение цвета кожи. На отдельных участках пораженной ноги или руки цвет может варьироваться от бледного до синего.

  5. боль в животе, которая обычно сопровождается рвотой и диареей. Особенно если повторяющаяся рвота не приносит облегчения, а приступы тошноты сохраняются. Об этом признаке наравне с другими симптомами говорят некоторые пациенты.

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Оценить собственные риски образования тромбов в сосудах можно и самому. Чтобы их определить, сердечно-сосудистый хирург ФНКЦ ФМБА России предлагает ответить на 10 вопросов теста.

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Анастасия Романова