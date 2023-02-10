Самые опасные тромбы образуются внутри сосудов — они мешают нормальному кровообращению. Еще страшнее, что в любой момент такой тромб может оторваться от стенки сосуда и полностью перекрыть кровоток. Закупорка сосуда сгустком крови называется тромбозом, а он чреват инфарктом, инсультом и внезапной смертью. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктора Балдина, особенно опасны венозные тромбозы — они чаще всего приводят к закупорке сосудов легочной артерии и быстрому летальному исходу.
Достаточно всего нескольких часов
По словам специалиста, скорость образования тромбов в сосудах может сильно варьироваться — она зависит от факторов их формирования, к которым относятся состояние сосудов, скорость кровотока и показатель свертываемости крови. Это может произойти как за несколько месяцев, так и за несколько часов.
Сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
- Считается, что за время полета на самолете тромб образуется у одного пассажира каждого авиарейса. Долгие путешествия способствуют снижению циркуляции крови, что, в свою очередь, намного повышает риск возникновения тромбоза, — уточняет Виктор Балдин.
В списке факторов риска также:
избыточная масса тела,
сахарный диабет,
малоподвижный образ жизни,
терапия гормонами,
прием гормональных противозачаточных препаратов.
Как заподозрить
Сердечно-сосудистый хирург назвал 5 симптомов, которые могут указывать на нарушение циркуляции крови и образование опасного тромба:
резкая пульсирующая боль и чувство онемения в ноге или руке,
регулярные судороги,
отечность ноги или руки,
изменение цвета кожи. На отдельных участках пораженной ноги или руки цвет может варьироваться от бледного до синего.
боль в животе, которая обычно сопровождается рвотой и диареей. Особенно если повторяющаяся рвота не приносит облегчения, а приступы тошноты сохраняются. Об этом признаке наравне с другими симптомами говорят некоторые пациенты.
Оценить собственные риски образования тромбов в сосудах можно и самому. Чтобы их определить, сердечно-сосудистый хирург ФНКЦ ФМБА России предлагает ответить на 10 вопросов теста.