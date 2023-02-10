Самые опасные тромбы образуются внутри сосудов — они мешают нормальному кровообращению. Еще страшнее, что в любой момент такой тромб может оторваться от стенки сосуда и полностью перекрыть кровоток. Закупорка сосуда сгустком крови называется тромбозом, а он чреват инфарктом, инсультом и внезапной смертью. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктора Балдина, особенно опасны венозные тромбозы — они чаще всего приводят к закупорке сосудов легочной артерии и быстрому летальному исходу.