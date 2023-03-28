Тренируемся на пальцах: 7 простых упражнений, которые заставят мозг работать

У этого комплекса упражнений для повышения нейропластичности и нейропроводимости мозга есть особое название — нейробика. Она позволяет активизировать работу мозга за счет подключения всех органов восприятия, двигательной активности и эмоций. Как говорят специалисты, она полезна в любом возрасте — главное, не лениться и выделить на это немного времени.
Психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Валентина Магер
Медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области
1. Капитан — отлично
Одна рука прикладывается как воображаемый козырек ко лбу, вторая вытягивается вперед, при этом мизинец, безымянный, средний и указательный сжаты в кулак, а большой палец поднят вверх — как в жесте «Классно!»
Упражнение надо делать обеими руками одновременно, поочередно меняя позицию:
сначала медленно,
затем ускоряемся в течение 1-1,5 минуты.
Более сложный вариант — делать хлопок обеими руками перед грудью перед сменой позиции руки.
2. Колечки
Поочередно соединяем большой палец правой руки с указательным, средним, безымянным, мизинцем,
затем то же самое делаем левой рукой,
затем обеими руками одновременно в течение 2-3 минут.
Усложненный вариант: попробуйте одновременно делать обеими руками разнонаправленные движения пальцами. На правой руке — соединять большой палец сначала с указательным и дальше, а на левой — в обратном порядке.
3. Ленивые восьмерки
Рисуем в воздухе восьмерку правой рукой, а левой — восьмерку в виде знака «бесконечность». Поочередно меняем руки.
4. Кулак — ребро — ладонь
Положите руки на стол и последовательно меняйте положения сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя вместе:
ладонь на плоскости, сжатая в кулак,
ладонь ребром на плоскости стола,
выпрямленная ладонь на плоскости стола.
5. Все отлично
Вспомните, как выглядят знаки «peace» и «ок». Вытяните любую руку и попеременно показывайте сложенные из пальцев знаки. Упражняйтесь так несколько минут, после сделайте то же самое двумя руками и в очень быстром темпе.
6. Ухо-нос
Скрестите руки, затем ладонью правой руки коснитесь кончика носа.
В это же время ладонь левой руки касается мочки правого уха.
Далее меняем: ладонь левой руки касается кончика носа, правой — мочки левого уха.
7. Сдаюсь — добро пожаловать
Это упражнение выполняется так:
левую руку вытягиваем вперед ладошкой вверх, показывая жест «добро пожаловать».
Правую руку поднимаем вверх, как в жесте «сдаюсь».
Поочередно меняем руки.
Чтобы мозг «не засох»
Для когнитивных тренировок необязательно нужно нечто очень серьезное и заумное — помогут даже занятия, не требующие сверхбольших интеллектуальных затрат и много времени. Главное, стараться выполнять их регулярно.
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