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Тренируемся на пальцах: 7 простых упражнений, которые заставят мозг работать

Мозг, как и мышцы, нуждается в регулярной тренировке. И чтобы помочь ему как можно дольше оставаться в форме, достаточно простых упражнений. Иногда — на пальцах.

28 марта 20231
мозг работа память
Источник:
iStockphoto

У этого комплекса упражнений для повышения нейропластичности и нейропроводимости мозга есть особое название — нейробика. Она позволяет активизировать работу мозга за счет подключения всех органов восприятия, двигательной активности и эмоций. Как говорят специалисты, она полезна в любом возрасте — главное, не лениться и выделить на это немного времени.

Психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Валентина Магер перечислила 7 таких упражнений. Для их выполнения ничего особого не требуется.

Валентина Магер
Психология

Медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области

1. Капитан — отлично

Одна рука прикладывается как воображаемый козырек ко лбу, вторая вытягивается вперед, при этом мизинец, безымянный, средний и указательный сжаты в кулак, а большой палец поднят вверх — как в жесте «Классно!»

Упражнение надо делать обеими руками одновременно, поочередно меняя позицию:

  • сначала медленно,

  • затем ускоряемся в течение 1-1,5 минуты.

Более сложный вариант — делать хлопок обеими руками перед грудью перед сменой позиции руки.

2. Колечки

  • Поочередно соединяем большой палец правой руки с указательным, средним, безымянным, мизинцем,

  • затем то же самое делаем левой рукой,

  • затем обеими руками одновременно в течение 2-3 минут.

Усложненный вариант: попробуйте одновременно делать обеими руками разнонаправленные движения пальцами. На правой руке — соединять большой палец сначала с указательным и дальше, а на левой — в обратном порядке.

Тренируемся на пальцах: 7 простых упражнений, которые заставят мозг работать
Источник:
cmp.infomed39.ru

3. Ленивые восьмерки

Рисуем в воздухе восьмерку правой рукой, а левой — восьмерку в виде знака «бесконечность». Поочередно меняем руки.

4. Кулак — ребро — ладонь

Положите руки на стол и последовательно меняйте положения сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя вместе:

  • ладонь на плоскости, сжатая в кулак,

  • ладонь ребром на плоскости стола,

  • выпрямленная ладонь на плоскости стола.

5. Все отлично

Вспомните, как выглядят знаки «peace» и «ок». Вытяните любую руку и попеременно показывайте сложенные из пальцев знаки. Упражняйтесь так несколько минут, после сделайте то же самое двумя руками и в очень быстром темпе.

6. Ухо-нос

  • Скрестите руки, затем ладонью правой руки коснитесь кончика носа.

  • В это же время ладонь левой руки касается мочки правого уха.

  • Далее меняем: ладонь левой руки касается кончика носа, правой — мочки левого уха.

7. Сдаюсь — добро пожаловать

Это упражнение выполняется так:

  • левую руку вытягиваем вперед ладошкой вверх, показывая жест «добро пожаловать».

  • Правую руку поднимаем вверх, как в жесте «сдаюсь».

  • Поочередно меняем руки.

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Чтобы мозг «не засох»

Для когнитивных тренировок необязательно нужно нечто очень серьезное и заумное — помогут даже занятия, не требующие сверхбольших интеллектуальных затрат и много времени. Главное, стараться выполнять их регулярно.

ЗДЕСЬ вы можете прочитать еще о 6 простых упражнениях, которые рекомендовала ранее врач-невролог Елена Гайворонская. Например, «часы» и «ассоциации».

Автор текста:Анастасия Романова
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