Тренируемся на пальцах: 7 простых упражнений, которые заставят мозг работать

У этого комплекса упражнений для повышения нейропластичности и нейропроводимости мозга есть особое название — нейробика. Она позволяет активизировать работу мозга за счет подключения всех органов восприятия, двигательной активности и эмоций. Как говорят специалисты, она полезна в любом возрасте — главное, не лениться и выделить на это немного времени.

Психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Валентина Магер перечислила 7 таких упражнений. Для их выполнения ничего особого не требуется.