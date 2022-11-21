Для когнитивных тренировок необязательно нужно нечто очень серьезное и заумное — помогут даже занятия, не требующие сверхбольших интеллектуальных затрат и много времени. Главное, стараться их выполнять регулярно.
По словам врача-невролога Елены Гайворонской, в качестве таких тренировок для мозга отлично подойдут чтение книг и обсуждение их с друзьями, заучивание стихов, разгадывание судоку и кроссвордов, занятия иностранным языком.
Врач также рассказала в своем
1. Предметы по памяти
Тренер кладет на стол в ряд 5 предметов, тренируемый смотрит на них в течение 20 секунд, потом тренер закрывает предметы, и другой человек должен назвать все их по порядку.
Модификация: тренируемый закрывает глаза, тренер убирает один из предметов — надо сказать, какого предмета не хватает. Количество предметов можно увеличивать.
2. Слова по памяти
Тренер называет 5 слов, тренируемый должен их повторить сразу и через 10 минут. Количество слов можно увеличивать.
3. Слова на одну букву
Назвать как можно больше слов на заданную букву.
4. Счет букв
Пишите в строчку буквы. Например,
ААОАОАООАООААОАОАООА
Надо считать буквы по очереди так, как они идут в строчке: один А, два А, один О, три А, два О.
5. Устный счет
Можно решать в уме примеры в пределах 100 или 1000 на скорость.
6. Часы
Надо нарисовать часы и изобразить на них заданное время. Например, десять минут шестого, без четверти восемь, половина одиннадцатого и так далее.
Кстати, этот тест «Часы» неврологи часто используют для выявления когнитивных нарушений, в том числе ранних признаков болезни Альцгеймера. Как ранее рассказывал Андрей Емелин, невролог, профессор кафедры нервных болезней ВМА им. Кирова, тест простой, но при этом очень информативный. Предполагается, что здоровый человек без проблем сможет нарисовать часы с заданным временем. При возможных когнитивных нарушениях и зрительно-пространственном дефиците люди допускают разные ошибки. К примеру, рисуют часовую и секундную стрелки одинаковой длины, неправильно располагают цифры, пропускают их или меняют местами.
7. Ассоциации
Назвать как можно больше ассоциаций, связанных с каким-то словом. Например, Новый год: елка, Дед Мороз, мандарины, куранты, салют и так далее.
8. Применение предметов
Надо придумать 5-10 способов использования какого-то предмета. К примеру, палки или бутылки.
Другие упражнения
Еще одно действенное упражнение для мозга советовал Денис Захаров, невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева. По словам врача, оно помогает быстрее и лучше соображать, так как «включает» разные участки мозга, отвечающие за внимание, память, познавательную деятельность.
Так, надо как можно чаще писать что-то вроде эссе. Прочитали книгу — сядьте, набросайте на листочек, что вас в ней впечатлило или хотя бы ее краткое содержание. Посмотрели фильм, сходили в театр — напишите. Это позволяет человеку формулировать и оформлять свои мысли.
Врач-психиатр Александр Мещеряков тоже не так давно рекомендовал 6 необычных способов улучшить память. По его словам, можно, к примеру, начать чистить зубы левой рукой (если вы правша), предаваться воспоминаниям и развивать мелкую моторику (научиться вязать или плести из бисера).
Этот тест покажет, что ваш мозг начал стареть
Как рассказывал врач, клинический фармаколог Рустем Садыков, существует масса когнитивных тестов, которые покажут, насколько эффективен ваш мозг. Но надо учитывать, что они работают при регулярных замерах — только сравнивая результаты, можно увидеть динамику ухудшения когнитивных способностей.
Доктор привел в пример одно из таких упражнений: надо прочесть вслух 5-10 слов средней длины задом наперед без записи на бумаге. Засечь время, а потом повторить тест с другими похожими словами через некоторое время.