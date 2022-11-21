1. Предметы по памяти

Тренер кладет на стол в ряд 5 предметов, тренируемый смотрит на них в течение 20 секунд, потом тренер закрывает предметы, и другой человек должен назвать все их по порядку.

Модификация: тренируемый закрывает глаза, тренер убирает один из предметов — надо сказать, какого предмета не хватает. Количество предметов можно увеличивать.

2. Слова по памяти

Тренер называет 5 слов, тренируемый должен их повторить сразу и через 10 минут. Количество слов можно увеличивать.

3. Слова на одну букву

Назвать как можно больше слов на заданную букву.

4. Счет букв

Пишите в строчку буквы. Например,

ААОАОАООАООААОАОАООА

Надо считать буквы по очереди так, как они идут в строчке: один А, два А, один О, три А, два О.

5. Устный счет

Можно решать в уме примеры в пределах 100 или 1000 на скорость.

6. Часы

Надо нарисовать часы и изобразить на них заданное время. Например, десять минут шестого, без четверти восемь, половина одиннадцатого и так далее.

Кстати, этот тест «Часы» неврологи часто используют для выявления когнитивных нарушений , в том числе ранних признаков болезни Альцгеймера. Как ранее рассказывал Андрей Емелин, невролог, профессор кафедры нервных болезней ВМА им. Кирова, тест простой, но при этом очень информативный. Предполагается, что здоровый человек без проблем сможет нарисовать часы с заданным временем. При возможных когнитивных нарушениях и зрительно-пространственном дефиците люди допускают разные ошибки. К примеру, рисуют часовую и секундную стрелки одинаковой длины, неправильно располагают цифры, пропускают их или меняют местами.

7. Ассоциации

Назвать как можно больше ассоциаций, связанных с каким-то словом. Например, Новый год: елка, Дед Мороз, мандарины, куранты, салют и так далее.

8. Применение предметов

Надо придумать 5-10 способов использования какого-то предмета. К примеру, палки или бутылки.