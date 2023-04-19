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Против стресса и холестерина: доктор Павлова объяснила, сколько магния нужно человеку в день

Магний — важнейшее вещество для здоровья. Его дефицит делает человека уставшим и вялым. Узнайте, какие еще функции в нашем теле выполняет этот химический элемент.

19 апреля 2023
калий магний сердце
Источник:
iStockphoto

К сожалению, жизнь современного человека порой один сплошной стресс. Постоянные переживания не идут на пользу нашему здоровью. Именно поэтому так важно знать, как помочь своему организму и снизить уровень тревожности.

В последнее время все чаще можно услышать: магний — один из самых эффективных помощников в борьбе со стрессом. О том, зачем еще магний нужен человеку и в каких количествах это вещество необходимо для нормального самочувствия, в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Как отмечает врач, магний действительно помогает нам быть более стрессоустойчивыми. Дело в том, что железы внутренней секреции, которые занимаются выработкой гормонов стресса, чувствуют, когда магния не хватает, и начинают работать интенсивнее. А если магния в теле достаточно, то и гормонов стресса вырабатывается меньше.

Также магний помогает снизить возбудимость нейронов и замедлить нервно-мышечную передачу, благодаря чему легче справиться с двигательным возбуждением. Все благодаря тому, что этот химический элемент усиливает влияние гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора мозга, на нервные клетки.

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Однако на этом полезные свойства магния не заканчиваются. Это вещество выступает в качестве помощника в сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обмена. Кроме того, этот химический элемент задействован в метаболизме глюкозы и помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Также магний необходим для передачи генетической информации с участием ДНК и РНК. Это вещество помогает привести в норму давление, стимулирует моторику кишечника и работу желчного пузыря, защищает от образования камней в мочевыводящих путях. Наконец, магний позволяет бороться с усталостью, именно поэтому люди с дефицитом этого вещества нередко жалуются на повышенную утомляемость.

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Сколько магния нужно человеку, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым? Для взрослых людей физиологическая потребность в сутки составляет 420 мг, для детей — от 55 до 400 мг. Если магния не хватает, врачи советуют дополнительно ввести его в рацион из расчета 10-30 мг на килограмм массы тела в день.

Кроме того, магний, как выяснили ученые, помогает снизить риск старческого слабоумия. Подробнее об этом исследовании можно прочитать ЗДЕСЬ.

А о том, в каких продуктах можно найти магний, узнай ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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