Против стресса и холестерина: доктор Павлова объяснила, сколько магния нужно человеку в день

К сожалению, жизнь современного человека порой один сплошной стресс. Постоянные переживания не идут на пользу нашему здоровью. Именно поэтому так важно знать, как помочь своему организму и снизить уровень тревожности.
В последнее время все чаще можно услышать: магний — один из самых эффективных помощников в борьбе со стрессом. О том, зачем еще магний нужен человеку и в каких количествах это вещество необходимо для нормального самочувствия, в своем
Как отмечает врач, магний действительно помогает нам быть более стрессоустойчивыми. Дело в том, что железы внутренней секреции, которые занимаются выработкой гормонов стресса, чувствуют, когда магния не хватает, и начинают работать интенсивнее. А если магния в теле достаточно, то и гормонов стресса вырабатывается меньше.
Также магний помогает снизить возбудимость нейронов и замедлить нервно-мышечную передачу, благодаря чему легче справиться с двигательным возбуждением. Все благодаря тому, что этот химический элемент усиливает влияние гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора мозга, на нервные клетки.
Однако на этом полезные свойства магния не заканчиваются. Это вещество выступает в качестве помощника в сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обмена. Кроме того, этот химический элемент задействован в метаболизме глюкозы и помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Также магний необходим для передачи генетической информации с участием ДНК и РНК. Это вещество помогает привести в норму давление, стимулирует моторику кишечника и работу желчного пузыря, защищает от образования камней в мочевыводящих путях. Наконец, магний позволяет бороться с усталостью, именно поэтому люди с дефицитом этого вещества нередко жалуются на повышенную утомляемость.
Сколько магния нужно человеку, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым? Для взрослых людей физиологическая потребность в сутки составляет 420 мг, для детей — от 55 до 400 мг. Если магния не хватает, врачи советуют дополнительно ввести его в рацион из расчета 10-30 мг на килограмм массы тела в день.
Кроме того, магний, как выяснили ученые, помогает снизить риск старческого слабоумия. Подробнее об этом исследовании можно прочитать ЗДЕСЬ.
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