Против стресса и холестерина: доктор Павлова объяснила, сколько магния нужно человеку в день

Однако на этом полезные свойства магния не заканчиваются. Это вещество выступает в качестве помощника в сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обмена. Кроме того, этот химический элемент задействован в метаболизме глюкозы и помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Также магний необходим для передачи генетической информации с участием ДНК и РНК. Это вещество помогает привести в норму давление, стимулирует моторику кишечника и работу желчного пузыря, защищает от образования камней в мочевыводящих путях. Наконец, магний позволяет бороться с усталостью, именно поэтому люди с дефицитом этого вещества нередко жалуются на повышенную утомляемость.