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Не стресс и не кофеин: кардиолог ФМБА назвал неявные причины учащенного сердцебиения

Сердце может начать биться в бешеном темпе не только после пробежки, из-за предвкушения чего-то очень волнительного или литра кофе. Врач рассказал о неочевидных причинах учащенного сердцебиения и о том, как понять, в каком случае речь идет уже о серьезной патологии.

5 апреля 2023
пульс быстрый сердцебиение
Источник:
IStockphoto

Одна из частых причин обращения к кардиологу — учащенное сердцебиение, которое может случиться даже у абсолютно здорового человека. Симптом и правда пугающий.

Но бьющееся «в припадке» сердце и бешеный пульс зачастую могут быть лишь следствием влияния явных триггеров. Например, все знают, что сердцебиение может участиться из-за кофеина, стресса, усталости, злоупотребления алкоголем, недосыпа или даже недостатка жидкости в организме.

Николай Дупик
Кардиология

Врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)

Тахикардия — что это?

«Важно понимать, что учащенное сердцебиение и тахикардия — это не синонимы, — объяснил „Доктору Питеру“ врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. — Тахикардия — состояние, при котором частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 100 и более ударов в минуту. Это медицинское определение тахикардии. Но многие начинают ощущать сердцебиение при более низкой частоте пульса (80-90 в минуту). Это возникает при утомлении, волнении, тревоге, при употреблении кофе, крепкого чая, алкоголя, при курении».

Кардиолог отмечает, что есть и пациенты, которые не чувствуют даже выраженную тахикардию — 140-150 ударов в минуту.

«Некоторые люди неверно называют учащенным сердцебиением сильные сокращения сердца. Часто такое состояние возникает при тревоге и волнении, — говорит кардиолог ФМБА. — Так что ощущение сердцебиения далеко не всегда связано с тахикардией».

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Какие болезни проявляются тахикардией

Тахикардия может быть симптомом довольно большого количества патологий, объясняет кардиолог. Это:

  • сердечная недостаточность,

  • эндокринные заболевания,

  • болезни легких,

  • анемия,

  • тревожные расстройства,

  • на фоне лихорадки, при инфекционных, вирусных и воспалительных заболеваниях.

«Развитие тахикардии также возможно на фоне нарушенной регуляции частоты пульса, например при тревожных расстройствах, постинфекционной или любой другой астении, — объясняет Николай Дупик. — Также провоцировать тахикардию может выраженное изменение уровня сахара крови, поэтому у пациентов с сахарным диабетом и другими метаболическими нарушениями нередко развивается аритмия - нарушение ритма сердца».

Неявные причины тахикардии

  • Бессонница (инсомния). «Из-за недостатка сна у человека чаще всего повышается уровень гормонов стресса и, как следствие, поднимается артериальное давление и увеличивается частота сердечных сокращений», — объясняет врач-кардиолог.

  • Хронический стресс и депрессия.

  • Употребление определенных продуктов питания. «Чаще всего учащенное сердцебиение провоцируют алкоголь, чеснок, чрезмерно сладкие, острые или соленые блюда, сыр и шоколад», — отмечает Николай Дупик.

  • Переедание. «Это еще одна причина возникновения тахикардии. Такое состояние называется гастрокардиальным синдромом», — уточняет врач.

  • Употребление лекарств. «Учащенное сердцебиение может быть побочным эффектом приема определенных лекарственных средств, в частности гипотензивных препаратов, нитроглицерина, тиреотропных гормонов, кортикостероидов, некоторых антибиотиков, диуретиков», — предупреждает доктор.

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В сочетании с какими симптомами тахикардия опасна

Если у вас пульс выше 100 и не снижается в течение нескольких часов, это может быть очень опасным состоянием для здоровья. Также стоит бить тревогу, если тахикардия сопровождается сильной слабостью, головокружением, обмороками, тремором рук и ног.

Врач отмечает, что продолжительная тахикардия может спровоцировать сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца и даже инфаркт миокарда.

Тревожный симптом — сильное сердцебиение у пациентов-сердечников.

«Тахикардия, как правило, крайне нежелательна при наличии какой-либо патологии сердца», — говорит врач Николай Дупик.

Если тахикардия наблюдается регулярно, человеку следует пройти комплексное кардиологическое обследование и определить основной фактор, который провоцирует ускорение сердечного ритма.

Автор текста:Анна Майская
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