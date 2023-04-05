Не стресс и не кофеин: кардиолог ФМБА назвал неявные причины учащенного сердцебиения

Тахикардия — что это?

«Важно понимать, что учащенное сердцебиение и тахикардия — это не синонимы, — объяснил „Доктору Питеру“ врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. — Тахикардия — состояние, при котором частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 100 и более ударов в минуту. Это медицинское определение тахикардии. Но многие начинают ощущать сердцебиение при более низкой частоте пульса (80-90 в минуту). Это возникает при утомлении, волнении, тревоге, при употреблении кофе, крепкого чая, алкоголя, при курении».

Кардиолог отмечает, что есть и пациенты, которые не чувствуют даже выраженную тахикардию — 140-150 ударов в минуту.

«Некоторые люди неверно называют учащенным сердцебиением сильные сокращения сердца. Часто такое состояние возникает при тревоге и волнении, — говорит кардиолог ФМБА. — Так что ощущение сердцебиения далеко не всегда связано с тахикардией».