Не стресс и не кофеин: кардиолог ФМБА назвал неявные причины учащенного сердцебиения

Одна из частых причин обращения к кардиологу — учащенное сердцебиение, которое может случиться даже у абсолютно здорового человека. Симптом и правда пугающий.
Но бьющееся «в припадке» сердце и бешеный пульс зачастую могут быть лишь следствием влияния явных триггеров. Например, все знают, что сердцебиение может участиться из-за кофеина, стресса, усталости, злоупотребления алкоголем, недосыпа или даже недостатка жидкости в организме.
Врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
Тахикардия — что это?
«Важно понимать, что учащенное сердцебиение и тахикардия — это не синонимы, — объяснил „Доктору Питеру“ врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. — Тахикардия — состояние, при котором частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 100 и более ударов в минуту. Это медицинское определение тахикардии. Но многие начинают ощущать сердцебиение при более низкой частоте пульса (80-90 в минуту). Это возникает при утомлении, волнении, тревоге, при употреблении кофе, крепкого чая, алкоголя, при курении».
Кардиолог отмечает, что есть и пациенты, которые не чувствуют даже выраженную тахикардию — 140-150 ударов в минуту.
«Некоторые люди неверно называют учащенным сердцебиением сильные сокращения сердца. Часто такое состояние возникает при тревоге и волнении, — говорит кардиолог ФМБА. — Так что ощущение сердцебиения далеко не всегда связано с тахикардией».
Какие болезни проявляются тахикардией
Тахикардия может быть симптомом довольно большого количества патологий, объясняет кардиолог. Это:
сердечная недостаточность,
эндокринные заболевания,
болезни легких,
тревожные расстройства,
на фоне лихорадки, при инфекционных, вирусных и воспалительных заболеваниях.
«Развитие тахикардии также возможно на фоне нарушенной регуляции частоты пульса, например при тревожных расстройствах, постинфекционной или любой другой астении, — объясняет Николай Дупик. — Также провоцировать тахикардию может выраженное изменение уровня сахара крови, поэтому у пациентов с сахарным диабетом и другими метаболическими нарушениями нередко развивается аритмия - нарушение ритма сердца».
Неявные причины тахикардии
Бессонница (инсомния). «Из-за недостатка сна у человека чаще всего повышается уровень гормонов стресса и, как следствие, поднимается артериальное давление и увеличивается частота сердечных сокращений», — объясняет врач-кардиолог.
Хронический стресс и депрессия.
Употребление определенных продуктов питания. «Чаще всего учащенное сердцебиение провоцируют алкоголь, чеснок, чрезмерно сладкие, острые или соленые блюда, сыр и шоколад», — отмечает Николай Дупик.
Переедание. «Это еще одна причина возникновения тахикардии. Такое состояние называется гастрокардиальным синдромом», — уточняет врач.
Употребление лекарств. «Учащенное сердцебиение может быть побочным эффектом приема определенных лекарственных средств, в частности гипотензивных препаратов, нитроглицерина, тиреотропных гормонов, кортикостероидов, некоторых антибиотиков, диуретиков», — предупреждает доктор.
В сочетании с какими симптомами тахикардия опасна
Если у вас пульс выше 100 и не снижается в течение нескольких часов, это может быть очень опасным состоянием для здоровья. Также стоит бить тревогу, если тахикардия сопровождается сильной слабостью, головокружением, обмороками, тремором рук и ног.
Врач отмечает, что продолжительная тахикардия может спровоцировать сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца и даже инфаркт миокарда.
Тревожный симптом — сильное сердцебиение у пациентов-сердечников.
«Тахикардия, как правило, крайне нежелательна при наличии какой-либо патологии сердца», — говорит врач Николай Дупик.
Если тахикардия наблюдается регулярно, человеку следует пройти комплексное кардиологическое обследование и определить основной фактор, который провоцирует ускорение сердечного ритма.