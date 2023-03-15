Не спешите утверждать, что ваше сердце работает «как часы». Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают без каких-либо симптомов. И боль как явный признак, что с сердцем уже что-то не так, появляется, только когда уже развились осложнения вроде ишемии, инфаркта и сердечной недостаточности. А эти диагнозы — причина многих смертей. И бывает так, что между первыми симптомами болезней сердца и летальным исходом может пройти всего несколько минут.

У нашего сердца есть огромный запас прочности, утверждает врач-кардиолог Анна Кореневич. Поэтому не стоит ждать, когда оно заболит. Лучше проверить его здоровье заранее. Какие анализы и обследования пройти, чтобы быть уверенным, что сердце в полном порядке?