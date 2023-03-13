Эти изменения в походке могут предупреждать о серьезных проблемах с печенью

Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.

Один из самых распространенных диагнозов, с которым сталкиваются медики, — это жировая болезнь печени.

Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от него страдают люди с лишним весом.