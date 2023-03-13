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Эти изменения в походке могут предупреждать о серьезных проблемах с печенью

Наша печень — орган трудолюбивый, но скромный. Даже если ее работа нарушится, вы не почувствуете боли или других неприятных ощущений. Разбираемся, по каким признакам можно распознать опасные патологии.

13 марта 2023
Изменения в походке
Источник:
iStockphoto

Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.

Один из самых распространенных диагнозов, с которым сталкиваются медики, — это жировая болезнь печени.

Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от него страдают люди с лишним весом.

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Совсем не обязательно быть неравнодушным к алкоголю, чтобы заполучить серьезные проблемы с печенью. Например, орган-фильтр может пострадать из-за неправильного питания — тут уже виновата слишком жирная и калорийная пища.

По словам британских медиков, на жировую болезнь печени может указать походка человека. Насторожиться стоит в следующих случаях:

  • человек стал слегка пошатываться, он ходит так, будто немного пьян (причем симптом может уходить, потом возвращаться вновь);

  • вы заметили, что у человека начались проблемы с координацией: он ходит вразвалочку, чаще спотыкается, у него даже как будто бы изменилась осанка.

Важно: эти симптомы характерны для тех, кто страдает от болезни Паркинсона. Но если врач-невролог заверил, что все в порядке, то в этом случае точно стоит записаться на прием к гепатологу.

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Какие еще симптомы могут предупреждать о проблемах с печенью

  • На лице или теле появились тонкие красные линии — чаще всего «капиллярная сетка» образуется на носу или местах, где кожа особенно нежная, например, руки, живот или шея.

  • Вы заметили, что на теле появилась мелкая красная сыпь: она не чешется и вообще не вызывает никакого дискомфорта.

  • У вас появились желтые бугорки-наросты: на руках, в уголках глаз. Это ксантомы, они представляют собой отложения липидов — жиров — в виде узелков желтовато-белесоватого цвета размером от 1 до 5 мм округлой формы.

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Про важные анализы

Поскольку многие заболевания печени могут протекать бессимптомно, нужно учитывать лабораторные показатели анализов. Они помогут в следующих случаях:

  • вам нужно определить нарушения функции печени;

  • требуется оценка тяжести повреждения печени;

  • нужно мониторирование течения заболевания печени и понимание, как проходит лечение;

  • необходимо уточнение диагноза.

О том, какие именно анализы нужно сдать, чтобы проверить печень, и что они означают, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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