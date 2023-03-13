Эти изменения в походке могут предупреждать о серьезных проблемах с печенью

Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.
Один из самых распространенных диагнозов, с которым сталкиваются медики, — это жировая болезнь печени.
Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от него страдают люди с лишним весом.
Совсем не обязательно быть неравнодушным к алкоголю, чтобы заполучить серьезные проблемы с печенью. Например, орган-фильтр может пострадать из-за неправильного питания — тут уже виновата слишком жирная и калорийная пища.
человек стал слегка пошатываться, он ходит так, будто немного пьян (причем симптом может уходить, потом возвращаться вновь);
вы заметили, что у человека начались проблемы с координацией: он ходит вразвалочку, чаще спотыкается, у него даже как будто бы изменилась осанка.
Важно: эти симптомы характерны для тех, кто страдает от болезни Паркинсона. Но если врач-невролог заверил, что все в порядке, то в этом случае точно стоит записаться на прием к гепатологу.
Какие еще симптомы могут предупреждать о проблемах с печенью
На лице или теле появились тонкие красные линии — чаще всего «капиллярная сетка» образуется на носу или местах, где кожа особенно нежная, например, руки, живот или шея.
Вы заметили, что на теле появилась мелкая красная сыпь: она не чешется и вообще не вызывает никакого дискомфорта.
У вас появились желтые бугорки-наросты: на руках, в уголках глаз. Это ксантомы, они представляют собой отложения липидов — жиров — в виде узелков желтовато-белесоватого цвета размером от 1 до 5 мм округлой формы.
Про важные анализы
Поскольку многие заболевания печени могут протекать бессимптомно, нужно учитывать лабораторные показатели анализов. Они помогут в следующих случаях:
вам нужно определить нарушения функции печени;
требуется оценка тяжести повреждения печени;
нужно мониторирование течения заболевания печени и понимание, как проходит лечение;
необходимо уточнение диагноза.
О том, какие именно анализы нужно сдать, чтобы проверить печень, и что они означают, можно прочитать ЗДЕСЬ.