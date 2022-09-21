5 симптомов болезни Паркинсона, которые могут проявиться даже у 40-летних

Эксперты перечислили 5 ранних симптомов болезни Паркинсона — они могут указать на то, что патология только-только проснулась и начала медленно разрушать вашу привычную жизнь.

Изменение походки

Это один из первых тревожных звоночков, который зачастую можно принять за возрастные изменения. Однако вам точно стоит насторожиться, если ваш близкий человек вдруг изменил походку: начал немного шататься при движении, его тело стало как будто скованным, шаг — гораздо медленнее и как будто бы неуверенней.

- Изменения походки предшествует диагностике идиопатической (без известной причины) болезни Паркинсона и могут возникать раньше, чем типичные симптомы, — говорит доктор Катарина Сильва.

«Жесткость» движений

Еще один симптом — это отрывистые, словно «жесткие» движения, которые вы вдруг стали замечать у человека. Простой пример: чтобы поднести ложку ко рту, мы двигаем рукой с одинаковой скоростью. Человек с болезнью Паркинсона может руку останавливать, а потом резким рывком подносить ложку ко рту — спокойное движение ему уже сделать не под силу.