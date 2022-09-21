5 симптомов болезни Паркинсона, которые могут проявиться даже у 40-летних

Болезнь Паркинсона в народе многие называют «дрожательным параличом». Это одно из самых распространенных заболеваний центральной нервной системы, от которого чаще всего страдают пожилые люди. Так, опасную патологию в большинстве случаев диагностируют у тех, кому уже исполнилось 60 лет. Лишь около десяти процентов пострадавших заболевают в возрасте до 40 лет.
Самое главное — вовремя распознать болезнь, чтобы отвести пострадавшего к неврологу. Чем раньше вы начнете лечение, тем выше вероятность, что врачам удастся облегчить симптомы и затормозить развитие заболевания. Пока полностью излечить патологию невозможно.
Эксперты перечислили 5 ранних симптомов болезни Паркинсона — они могут указать на то, что патология только-только проснулась и начала медленно разрушать вашу привычную жизнь.
Изменение походки
Это один из первых тревожных звоночков, который зачастую можно принять за возрастные изменения. Однако вам точно стоит насторожиться, если ваш близкий человек вдруг изменил походку: начал немного шататься при движении, его тело стало как будто скованным, шаг — гораздо медленнее и как будто бы неуверенней.
- Изменения походки предшествует диагностике идиопатической (без известной причины) болезни Паркинсона и могут возникать раньше, чем типичные симптомы, — говорит доктор Катарина Сильва.
«Жесткость» движений
Еще один симптом — это отрывистые, словно «жесткие» движения, которые вы вдруг стали замечать у человека. Простой пример: чтобы поднести ложку ко рту, мы двигаем рукой с одинаковой скоростью. Человек с болезнью Паркинсона может руку останавливать, а потом резким рывком подносить ложку ко рту — спокойное движение ему уже сделать не под силу.
Эректильная дисфункция
- Болезнь Паркинсона способствует сексуальной дисфункции посредством физических, психологических и фармакологических эффектов. Так, человек может чувствовать себя очень усталым, у него совершенно не будет желания, влечения к своей второй половинке, — говорит доктор медицинских наук Рейчел Долхун.
У заболевшего снижается либидо, он чувствует сильную тревогу, думая, что его сексуальная жизнь осталась в прошлом. Особенно стоит насторожиться, если такие изменения произошли резко.
Депрессия
Депрессия и тревога — распространенные симптомы болезни Паркинсона, которые появляются на ранней стадии. Человек становится вялым, ему кажется, что у него совсем нет энергии. Может пропадать аппетит. Заболевший теряет интерес к прежним увлечениям, становится чересчур беспокойным.
Проблемы со сном
Бессонница и другие нарушения сна тесно связаны с болезнью Паркинсона.
- Человек может плохо засыпать, долго крутиться в кровати, его может мучить синдром беспокойных ног. Многие начинают страдать от бессонницы — пациентам действительно не удается сомкнуть глаз целую ночь, —
Когда болезнь развивается, то у человека уже появляются другие симптомы — их трудно принять за обычные возрастные изменения или сильный стресс.
Типичные симптомы болезни Паркинсона:
Все движения становятся очень медленными;
Появляется мышечный тремор;
Человек теряет устойчивость — его словно шатает и заносит из стороны в сторону;
Речь становится медленной и невнятной.