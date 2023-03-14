Психолог Долгов объяснил, почему взрослые дети не звонят родителям

— Очень часто родители взрослых детей жалуются на то, что дети им редко звонят, а когда они звонят дочери или сыну сами, то те стараются поскорее закончить разговор, — говорит психолог.

Что думает родитель? Наверняка что-то типа того, что «ребенок меня больше не любит», «где же его чувство благодарности» и вообще «что за поколение растет».

Но на самом деле причина в другом: родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными.

Как это проявляется? Вот несколько наглядных примеров:

Получается, что общение строится из позиции контролера и человека, который «точно лучше знает».