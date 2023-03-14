Психолог Долгов объяснил, почему взрослые дети не звонят родителям

Даже если ребенок сильно привязан к матери и отцу, то рано или поздно все равно придется сепарироваться и начать жить самостоятельно. На первых этапах это бывает сложно, особенно если вы привыкли каждый вечер проводить вместе.
Но проходит время, выросшие дети заводят своих детей, у них много забот и проблем. Они могут скучать по родителям, но все равно не звонить. И виноваты по большей части в этом сами родители — про вас никто никогда не забывал, говорит Денис Долгов.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
— Очень часто родители взрослых детей жалуются на то, что дети им редко звонят, а когда они звонят дочери или сыну сами, то те стараются поскорее закончить разговор, — говорит психолог.
Что думает родитель? Наверняка что-то типа того, что «ребенок меня больше не любит», «где же его чувство благодарности» и вообще «что за поколение растет».
Но на самом деле причина в другом: родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными.
Как это проявляется? Вот несколько наглядных примеров:
бесконечная критика (сколько можно есть, посмотри, как ты растолстела),
непрошеные советы (иди сходи на свидание с сыном тети Люды, нечего дома сидеть),
оценочные негативные суждения (столько работаешь, а денег все равно не хватает, ну что ты за ребенок),
упреки (тебе уже почти 30 лет, а ты не замужем/не женат, где твоя голова),
претензии (вот был рядом с нами, а не зашел, не надо говорить, что очень устал на работе).
Получается, что общение строится из позиции контролера и человека, который «точно лучше знает».
— Кому это понравится? Критика, пускай даже справедливая, точно не придется по душе человеку. Непрошеные советы бесят, негативные оценки и эпитеты выводят из себя. Дети, даже испытывая к вам теплые чувства, стараются минимизировать общение, защищаясь таким образом от потока токсичного негатива, исходящего от вас. Им его и так хватает в собственной жизни, — говорит Денис Долгов.
Как исправить ситуацию? Сделайте общение с вами приятным и радостным. Взрослые люди сами разберутся со своей жизнью. Если им действительно понадобится ваш совет или оценка, они вас спросят. Воздержитесь от ненужной самодеятельности.
— Перестаньте быть токсичным, станьте человеком-праздником в семье, дети к вам потянутся. Похвалите их или пожалейте, если это требуется. И результат вас приятно удивит, — подытожил психолог.
Тест: хорошая ли вы мама
Если мама переживает и часто сомневается, правильно ли она воспитывает своего ребенка, это уже хороший знак. На самом деле есть доля правды в той самой избитой шутке о том, что, как бы мы ни старались быть хорошими родителями, нашим детям все равно будет что рассказать своему психотерапевту.
Этот тест поможет любой маме хотя бы примерно оценить, есть ли у нее проблемы с воспитанием ребенка.