Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Долгов объяснил, почему взрослые дети не звонят родителям

Вы можете ждать звонка пару дней, неделю и даже месяц, но выросшее чадо так и не набирает ваш номер, хотя скучает не меньше. Почему так бывает? Объясняет клинический психолог Денис Долгов.

14 марта 20232
Психолог Долгов объяснил, почему взрослые дети не звонят родителям
Источник:
freepik

Даже если ребенок сильно привязан к матери и отцу, то рано или поздно все равно придется сепарироваться и начать жить самостоятельно. На первых этапах это бывает сложно, особенно если вы привыкли каждый вечер проводить вместе.

Но проходит время, выросшие дети заводят своих детей, у них много забот и проблем. Они могут скучать по родителям, но все равно не звонить. И виноваты по большей части в этом сами родители — про вас никто никогда не забывал, говорит Денис Долгов.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

— Очень часто родители взрослых детей жалуются на то, что дети им редко звонят, а когда они звонят дочери или сыну сами, то те стараются поскорее закончить разговор, — говорит психолог.

Что думает родитель? Наверняка что-то типа того, что «ребенок меня больше не любит», «где же его чувство благодарности» и вообще «что за поколение растет».

Но на самом деле причина в другом: родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными.

Как это проявляется? Вот несколько наглядных примеров:

Получается, что общение строится из позиции контролера и человека, который «точно лучше знает».

Читайте также

— Кому это понравится? Критика, пускай даже справедливая, точно не придется по душе человеку. Непрошеные советы бесят, негативные оценки и эпитеты выводят из себя. Дети, даже испытывая к вам теплые чувства, стараются минимизировать общение, защищаясь таким образом от потока токсичного негатива, исходящего от вас. Им его и так хватает в собственной жизни, — говорит Денис Долгов.

Как исправить ситуацию? Сделайте общение с вами приятным и радостным. Взрослые люди сами разберутся со своей жизнью. Если им действительно понадобится ваш совет или оценка, они вас спросят. Воздержитесь от ненужной самодеятельности.

Читайте также

Перестаньте быть токсичным, станьте человеком-праздником в семье, дети к вам потянутся. Похвалите их или пожалейте, если это требуется. И результат вас приятно удивит, — подытожил психолог.

Тест: хорошая ли вы мама

Если мама переживает и часто сомневается, правильно ли она воспитывает своего ребенка, это уже хороший знак. На самом деле есть доля правды в той самой избитой шутке о том, что, как бы мы ни старались быть хорошими родителями, нашим детям все равно будет что рассказать своему психотерапевту.

Этот тест поможет любой маме хотя бы примерно оценить, есть ли у нее проблемы с воспитанием ребенка.

ТЕСТ
«Хорошая ли я мама?»
мама и дочь
Источник:
IStockphoto
Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Психология