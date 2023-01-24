Если человек очень волнуется на свидании, возможно, и в обычной жизни он застенчив в общении с другими людьми — если это не его друзья и родные. Дженнис Вилхауэр, доктор философии и директор программы амбулаторной психотерапии для взрослых Университета Эмори объясняет, что все дело в заниженной самооценке.

Совет 1. Важно не только чужое мнение

Если вы постоянно беспокоитесь о том, нравитесь ли вы другим людям и ищете любое подтверждение этого, — значит, мнение окружающих для вас более ценно, чем ваше собственное.

Как часто вы говорите себе «Я недостаточно крут для него», «Я не так уж красива, как моя подруга», «Моя эрудиция не дотягивает»? От хронической неуверенности в себе страдают многие, и в таком случае они очень чувствительны как к критике, так и к комплиментам . Поверьте, такие люди будут часами прокручивать в голове незначительный диалог с похвалой или претензией, вспоминая контекст и эмоции собеседника.

Постарайтесь вразумить своего внутреннего критика и будьте добрее к себе — разве кто-то будет относиться к вам лучше, чем вы сами? Сконцентрируйтесь на своих сильных качествах, которыми вы гордитесь и которые укрепляют вашу уверенность в себе.