Исследование: те, кто живет от зарплаты до зарплаты, рискуют умереть раньше времени

Говорят, что жизнь и здоровье за деньги не купишь. В каком-то смысле это, безусловно, верно. Однако бедные люди со стабильно низкой зарплатой действительно рискуют умереть преждевременно — и это доказали ученые.

Есть вполне очевидные факты: если человек зарабатывает мало, он не может позволить себе хорошую еду и своевременную медицинскую помощь — к государственным врачам времени нет записаться, на частных денег не напасешься. Однако ученые из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке решили оценить более долгосрочные перспективы и выяснить, как связаны маленькая зарплата и риск преждевременной смерти. Их итоговая работа опубликована в журнале Jama Network.