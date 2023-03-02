Исследование: те, кто живет от зарплаты до зарплаты, рискуют умереть раньше времени

Говорят, что жизнь и здоровье за деньги не купишь. В каком-то смысле это, безусловно, верно. Однако бедные люди со стабильно низкой зарплатой действительно рискуют умереть преждевременно — и это доказали ученые.
Есть вполне очевидные факты: если человек зарабатывает мало, он не может позволить себе хорошую еду и своевременную медицинскую помощь — к государственным врачам времени нет записаться, на частных денег не напасешься. Однако ученые из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке решили оценить более долгосрочные перспективы и выяснить, как связаны маленькая зарплата и риск преждевременной смерти. Их итоговая работа опубликована
Для анализа ученые использовали выборку с участием 4002 жителей США в возрасте от 50 до 57 лет. Каждый из них работал как минимум в течение трех периодов в 1992-2004-х и 1998-2010-х. Все эти люди участвовали в исследовании здоровья пенсионеров до 2018 года.
Кроме того, во время исследования ученые учитывали социально-демографические факторы, пол и диагностированные болезни.
Из всей выборки 718 человек так или иначе столкнулись с неустойчивой занятостью. 366 человек получали маленькую зарплату, 1288 время от времени зарабатывали мало, а 2358 счастливчиков никогда за жизнь не получали недостаточно денег.
В итоге анализ с учетом социально-демографических переменных показал: стабильно низкая зарплата напрямую связана с более высокой и избыточной смертностью. Неустойчивая занятость, кстати, тоже не лучшим образом влияет на здоровье человека: отношение рисков, по оценкам ученых, составило 2,18 против 1,17 у тех, кто получал скромную зарплату и имел при этом стабильный источник дохода. Логично предположить, что сочетание этих факторов может дать еще более страшный эффект.
Авторы работы отмечают: если эту связь можно считать причинно-следственной, то показатели смертности вполне реально улучшить с помощью грамотной социальной и экономической политики.
Кстати
Движение, как известно, — это жизнь. Ученые выяснили, от каких конкретно болезней может защитить спорт, подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.